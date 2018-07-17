Названа тема Венецианской биеннале 2019 года

Ральф Ругофф и Паоло Баратта © Andrea Avezzù / La Biennale di Venezia

16 июля на пресс-конференции в Палаццо Джустиниан в Венеции была объявлена тема 58-й Венецианской биеннале современного искусства, которая пройдет с 11 мая по 24 ноября 2019 года – «May You Live in Interesting Times» («Чтобы ты жил в интересные времена!»).

Тему объявили президент Венецианской биеннале Паоло Баратта и куратор 58-й биеннале Ральф Ругофф. Она отсылает к словам британского политика Остина Чемберлена, который в середине 1930-х годов, упомянув выдуманное европейскими политиками китайское проклятие «Чтобы ты жил в эпоху перемен!», написал «Нет сомнений, что это проклятие пало на нас».

«В наши дни, когда цифровое распространение фейковых новостей и "альтернативных фактов" разъедает политический дискурс и доверие, от которого он зависит, стоит почаще останавливаться, чтобы переосмыслить нашу систему координат. И хотя у 58-й международной художественной выставки не будет темы как таковой, ее участники исследуют искусство как занятие и рассмотрят его социальную функцию — доставлять удовольствие и в то же время провоцировать критическое мышление», — цитирует Ругоффа Artforum.

Искусству важно признать, считает Ругофф, что «оно не может применить свою силу в сфере политики» и преградить путь националистическим движениям и авторитарным правительствам. Но искусство может побудить людей открыться к восприятию объектов, образов и ситуаций.

В своем заявлении куратор подчеркнул, что в центре внимания его выставки будут не объекты, а вопросы, о внутренних и внешних культурных границах, которые они ставят.











