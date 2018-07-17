В краснодарском культурном центре изъят тираж альманаха moloko plus

15 июля в культурном центре «Типография» в Краснодаре полиция изъяла тираж нового номера контркультурного альманаха о насилии moloko plus.

Как сообщает портал «Юга.ру», Сотрудники полиции пришли на презентацию moloko plus с двумя понятыми, один из которых был нетрезв, и вынесли из «Типографии» все находившиеся там экземпляры альманаха.

«Полиция изъяла журналы на основании протокола осмотра места происшествия. Мы пытались объяснить, что накануне правоохранители уже изымали по одному экземпляру журнала на проверку. Но они не стали нас слушать и забрали тираж. Сейчас литература направлена к специалисту, который проверит ее на наличие экстремистских материалов. Решение о возбуждении дела будет принято по результатам экспертизы. Также примут решение о возврате журналов. Мы сообщали полиции, что в Москве уже был проведен анализ, литература не была признана экстремистской», — прокомментировал адвокат Алексей Аванисян.

Ранее в тот же день, 15 июля, в Краснодаре двое неизвестных в масках с газовыми баллончиками в руках напали на главного редактора moloko plus Павла Никулина и журналистку Софико Арифджанову.

Издание moloko plus позиционирует себя как «контркультурный альманах о насилии». «Журнал состоит из тематических номеров, каждый из которых посвящен определенной теме: наркотики, неонацизм, радикалы, расовая и религиозная нетерпимость, сепаратизм, — пишут создатели альманаха на его сайте. — Наши герои — курдские повстанцы, бойцы мексиканских наркокартелей, буддистские монахи в Мьянме, сикхские сепаратисты и американские патриоты, патрулирующие границы».











