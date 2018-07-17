В Берлине поставят оперу на текст Владимира Сорокина

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В сезоне 2018/2019 Берлинская государственная опера (Штаатсопер) представит мировую премьеру оперы швейцарско-австрийского композитора Беата Фуррера «Violetter Schnee» («Фиолетовый снег») на основе текста Владимира Сорокина.

«Беат Фуррер, недавний лауреат музыкальной премии Эрнста фон Сименса, считается одним из важнейших современных композиторов, — отмечает сайт Штаатсопер. — В основе его многочисленных работ для музыкального театра лежат отношения языка и звука. "Violetter Schnee" отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в суггестивную музыкально-языковую структуру».

Опера написана по заказу Штаатсопер. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Маттиас Пинчер, текст Владимира Сорокина перевела Доротея Троттенберг, автор немецкого либретто — Хендль Клаус.

В спектакле будут заняты колоратурное сопрано Анна Прохазка, сопрано Эльза Драйзиг, баритоны Дьюла Орендт и Георг Нигль и актриса Мартина Гедек, а также Берлинская государственная капелла.

Премьера оперы «Violetter Schnee» назначена на январь 2019 года.















