В Берлине поставят оперу на текст Владимира Сорокина© Deutschlandfunk Kultur
В сезоне 2018/2019 Берлинская государственная опера (Штаатсопер) представит мировую премьеру оперы швейцарско-австрийского композитора Беата Фуррера «Violetter Schnee» («Фиолетовый снег») на основе текста Владимира Сорокина.
«Беат Фуррер, недавний лауреат музыкальной премии Эрнста фон Сименса, считается одним из важнейших современных композиторов, — отмечает сайт Штаатсопер. — В основе его многочисленных работ для музыкального театра лежат отношения языка и звука. "Violetter Schnee" отражает экзистенциальный опыт отчуждения и утраты языка перед лицом надвигающейся катастрофы, переводя этот опыт в суггестивную музыкально-языковую структуру».
Опера написана по заказу Штаатсопер. Музыкальный руководитель и дирижер постановки — Маттиас Пинчер, текст Владимира Сорокина перевела Доротея Троттенберг, автор немецкого либретто — Хендль Клаус.
В спектакле будут заняты колоратурное сопрано Анна Прохазка, сопрано Эльза Драйзиг, баритоны Дьюла Орендт и Георг Нигль и актриса Мартина Гедек, а также Берлинская государственная капелла.
Премьера оперы «Violetter Schnee» назначена на январь 2019 года.
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