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Artdoc.Media представит ретроспективу Марины Голдовской

News_detailed_picture© International Documentary Association

15 июля онлайн-синематека документального кино Artdoc.Media, созданной международным фестивалем документального кино «Артдокфест», представит ретроспективу режиссера-документалиста Марины Голдовской.

Как сообщает Artdoc.Media, дата ретроспективы выбрана неслучайно: 15 июля — день рождения режиссера.

В программе десять фильмов:

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