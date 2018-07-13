Artdoc.Media представит ретроспективу Марины Голдовской© International Documentary Association
15 июля онлайн-синематека документального кино Artdoc.Media, созданной международным фестивалем документального кино «Артдокфест», представит ретроспективу режиссера-документалиста Марины Голдовской.
Как сообщает Artdoc.Media, дата ретроспективы выбрана неслучайно: 15 июля — день рождения режиссера.
В программе десять фильмов:
- «Власть Соловецкая. Свидетельства и документы» (СССР, 1988);
- «Князь вернулся» (США-Франция, 2003);
- «Горький вкус свободы. Анна Политковская» (США-Швеция, 2011);
- «Осколки зеркала. Дневник смутного времени» (Россия-Франция, 1992);
- «Дом с рыцарями» (Россия-Франция, 1993);
- «Искусство наблюдения жизни» (США-Россия, 2013);
- «Олег Ефремов. Чтобы был театр» (СССР-Франция, 1987);
- «Мне 90 лет, еще легка походка...» (СССР, 1989);
- «Этот сотрясающийся мир» (США-Франция, 1995);
- «Дети Ивана Кузьмича» (США-Франция, 1997).
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