Российские писатели и журналисты поздравили Олега Сенцова с днем рождения

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Шестьдесят восемь писателей, журналистов, драматургов, переводчиков и других членов ассоциации «Свободное слово» отправили поздравление с днем рождения украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который с середины мая проводит голодовку в российской колонии.

Как сообщили в ассоциации «Свободное слово», зарегистрировано под номером 1909039 и поступило на обработку цензорам учреждения ИК-8 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого авторомного округа, где находится Олег Сенцов. 13 июля ему исполнится 42 года.

COLTA.RU приводит текст поздравления полностью:





Дорогой Олег,

знайте, мы думаем о Вас и верим, что Ваши требования будут исполнены: украинские политзаключенные вернутся домой. И Вы — вместе с ними.

Мы ждем Ваши новые тексты и фильмы.

С днем рождения!

Сил Вам на Вашем нелегком пути!

Члены ассоциации «Свободное слово»

Надежда Ажгихина, журналист

Светлана Алексиевич, писатель

Дмитрий Бавильский, писатель

Ирина Балахонова, издатель

Нуне Барсегян, писатель

Леонид Бахнов, писатель

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Алла Боссарт, писатель

Ольга Бухина, переводчик

Алина Витухновская, писатель

Марина Вишневецкая, писатель

Владимир Войнович, писатель

Сергей Гандлевский, писатель

Алиса Ганиева, писатель

Александр Гельман, драматург

Александр Генис, писатель

Варвара Горностаева, издатель

Марк Гринберг, переводчик

Наталья Громова, писатель

Наталия Демина, журналист

Виталий Диксон, писатель

Ольга Дробот, переводчик

Евгений Ермолин, эссеист, историк культуры

Виктор Есипов, литературовед, поэт

Георгий Ефремов, поэт, переводчик

Наталья Иванова, писатель

Виктория Ивлева, журналист

Игорь Иртеньев, поэт

Геннадий Калашников, поэт

Павел Катаев, писатель

Нина Катерли, писатель

Николай Кононов, писатель

Геннадий Красухин, литературовед

Григорий Кружков, поэт, переводчик

Ирина Левинская, библеист, эпиграфист

Александр Ливергант, переводчик

Мария Людковская, переводчик

Наталья Мавлевич, переводчик

Виктор Матизен, кинокритик

Павел Нерлер, литературовед

Антон Нечаев, писатель

Леонид Никитинский, журналист

Максим Осипов, писатель

Сергей Пархоменко, журналист

Григорий Пасько, журналист

Андрей Плахов, киновед, кинокритик

Николай Подосокорский, публицист, культуролог

Алёша Прокопьев, поэт, переводчик

Ольга Романова, журналист

Зоя Светова, журналист

Вячеслав Середа, переводчик

Алексей Симонов, писатель

Алексей Слаповский, писатель

Борис Соколов, историк, писатель

Наталия Соколовская, писатель

Владимир Сотников, писатель

Татьяна Сотникова (Анна Берсенева), писатель

Ирина Стаф, переводчик

Ирина Сурат, литературовед

Любовь Сумм, переводчик

Лев Тимофеев, писатель

Людмила Улицкая, писатель

Мария Фаликман, поэт, переводчик

Алла Шевелкина, журналист

Виктор Шендерович, писатель

Татьяна Щербина, писатель

Сергей Яковлев, писатель



