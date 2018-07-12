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Третьяковка разрешит преподавателям любых вузов бесплатно проводить экскурсии

News_detailed_picture© Государственная Третьяковская галерея

С нового учебного года Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) изменит правила посещения, отменив плату за образовательные экскурсии, которые проводят преподаватели непрофильных вузов для своих студентов.

«Все учебные занятия на всех территориях Третьяковской галереи станут бесплатными с нового учебного года. Будет внедрена удобная система заявок, которая позволит каждое занятие ставить в сетку расписания всех мероприятий музея», — говорится в сообщении на странице ГТГ в фейсбуке.

Сейчас, согласно правилам музея, проведение учебных занятий в главном здании ГТГ в Лаврушинском переулке для преподавателей и студентов непрофильных вузов является платным и стоит 5310 рублей.

В июне за проведение неоплаченной экскурсии из галереи выгнали группу студентов и преподавателей исторического факультета МГУ. Этот случай вызвал широкий резонанс. В начале июля пресс-служба ГТГ опубликовала заявление, в котором сослалась на правило галереи, запрещающее «ведение неоформленных экскурсий... даже для одного человека».

«Это мера вынужденная — есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую "частную" экскурсию для 1–2 человек. А в залах на вопросы работников музея они отвечают, что не проводят экскурсию, а просто общаются с друзьями», — пояснили тогда в пресс-службе галереи, уточнив, что с середины мая 2018 года «введены специальные бейджи для проведения групповых занятий/экскурсий», которые «позволяют службам по работе с посетителями выявлять не оформленные должным образом группы».



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