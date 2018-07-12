Частный музей Иосифа Бродского создают в Петербурге

В доме Мурузи на Литейном проспекте в Петербурге выкуплена квартира рядом с коммуналкой, где жил Иосиф Бродский. Их собираются объединить и создать частный музей поэта.

Как сообщает РБК квартиру площадью 200 кв.м. приобрел управляющий партнер девелоперской компании FortGroup Максим Левченко.

Общие инвестиции в проект музея составят более 1 млн евро. «Позже, когда создадим экспозицию, возможно, будем привлекать партнеров», — добавил Левченко.

Курировать музей будет команда информационно-аналитического портала о жизни и творчестве Иосифа Бродского Brodsky.online, созданного совместно с Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме. «На днях была закрыта сделка по приобретению соседней квартиры, примыкающей к мемориальной. Этот шаг позволяет говорить об открытии музея в обозримом будущем», — говорится в сообщении на Brodsky.online.

По словам будущего куратора музея, историка Павла Котляра, он начнет работу в ближайшие 2–3 года.

«Приобретенная квартира — это ключ, фактически, гарантия создания полноценного музея Бродского, в котором будут современные помещения, входные зоны, гардеробы, что было бы невозможно сделать просто в мемориальной квартире, — рассказал Котляр «Фонтанке.ру». — На новой площади можно будет сделать современную входную зону и книжно-поэтическое кафе, пространство для лекций, временных выставок и прочее, а в мемориальной части в перспективе — постоянную экспозицию, связанную с Бродским».

В коммунальной квартире в доме Мурузи Иосиф Бродский жил в 1955–1972 годах. Основанный в 1999 году Фонд создания музея Бродского почти полностью выкупил квартиру, но владелец одной из комнат отказался ее продавать. «Это не позволяет создать там полноценный музей, хотя мы проводим в квартире выставки, экскурсии, творческие вечера и лекции. А купленное рядом жилье — в очень хорошем состоянии, и оно никогда не было коммунальным, — отметил председатель совета фонда музея Бродского Михаил Мильчик. — Здесь мы сможем развернуть интерактивную музейную экспозицию. Концепция музея будет разработана до конца лета».



