Проводится сбор средств на издание сборника Павла Пряжко

В интернете объявлена краудфандинговая кампания в поддержку издания сборника пьес современного белорусского драматурга Павла Пряжко.

Как сообщает сайт проекта, в 300-страничный сборник войдут десять пьес — в том числе «Трусы», «Жизнь удалась», «Запертая дверь», «Легкое дыхание», «Три дня в аду», «Солдат», — вступительная статья и интервью с драматургом.

«На сегодняшний день мы получили согласие от Павла на издание этой книги, сделан предварительный отбор пьес и тест-верстка, — пишут инициаторы проекта — режиссеры, критики, драматурги, художники и кураторы, образовательный проект «Школа ТЕАРТ» («АРТ Корпорейшн») и Европейский колледж либеральных искусств (ECLAB). — Художник Сергей Шабохин разработал дизайн обложки и создал плакат, который включает в себя уникальный визуально-драматический текст Павла Пряжко "Я свободен" (535 фотографий и 13 подписей к ним). Этот плакат используется как суперобложка для книги».

Сборник предполагается выпустить в конце сентября этого года тиражом 500 экземпляров.

Цель кампании — 10 101 белорусский рубль (около 320 тысяч российских рублей). Собранные средства пойдут на оплату завершения верстки и печать книги.











