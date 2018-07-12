Проводится сбор средств на издание сборника Павла Пряжко© Ulej
В интернете объявлена краудфандинговая кампания в поддержку издания сборника пьес современного белорусского драматурга Павла Пряжко.
Как сообщает сайт проекта, в 300-страничный сборник войдут десять пьес — в том числе «Трусы», «Жизнь удалась», «Запертая дверь», «Легкое дыхание», «Три дня в аду», «Солдат», — вступительная статья и интервью с драматургом.
«На сегодняшний день мы получили согласие от Павла на издание этой книги, сделан предварительный отбор пьес и тест-верстка, — пишут инициаторы проекта — режиссеры, критики, драматурги, художники и кураторы, образовательный проект «Школа ТЕАРТ» («АРТ Корпорейшн») и Европейский колледж либеральных искусств (ECLAB). — Художник Сергей Шабохин разработал дизайн обложки и создал плакат, который включает в себя уникальный визуально-драматический текст Павла Пряжко "Я свободен" (535 фотографий и 13 подписей к ним). Этот плакат используется как суперобложка для книги».
Сборник предполагается выпустить в конце сентября этого года тиражом 500 экземпляров.
Цель кампании — 10 101 белорусский рубль (около 320 тысяч российских рублей). Собранные средства пойдут на оплату завершения верстки и печать книги.
новости
17:57V-A-C и МОММА объявляют третий акт проекта «Генеральная репетиция»
16:54Фестиваль «Доку-MENTAL» проводит конкурс короткометражного кино
15:05Российские писатели и журналисты поздравили Олега Сенцова с днем рождения
14:37Третьяковка разрешит преподавателям любых вузов бесплатно проводить экскурсии
14:11В Петербурге состоится фестиваль импровизационного искусства
13:03По Транссибирской магистрали проедет международный передвижной симпозиум
10:57Частный музей Иосифа Бродского создают в Петербурге
Вчера
18:35Назначен куратор 5-й Уральской индустриальной биеннале
17:28В существование мирового правительства верят 67% россиянВсе новости