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Найден старейший записанный фрагмент «Одиссеи»

News_detailed_picture© AMNA

Во время раскопок в Греции археологи обнаружили глиняную табличку с 13 строчками из поэмы Гомера «Одиссея».

Как сообщает BBC, табличка была найдена в римском святилище в районе руин храма Зевса в Олимпии. В заявлении Министерства культуры Греции находка названа «великим археологическим, эпиграфическим, литературным и историческим» событием.

По предварительной оценке, надпись на глиняной табличке отнесена к III веку н.э., это строчки из 14-й песни «Одиссеи», в которых герой Троянской войны Одиссей обращается к своему другу, свинопасу Евмею.

Раскопки в Олимпии уже три года ведут греческие и немецкие археологи. Если подтвердится предварительная датировка, найденный ими фрагмент «Одиссеи» станет самым старым записанным фрагментом гомеровского эпоса, дошедшим до наших дней.













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