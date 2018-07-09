В Юрмале пройдет выставка Дэвида Линча© Jūrmala Art Fair
С 18 по 22 июля в Юрмале на международной художественной ярмарке современного искусства Jūrmala Art Fair состоится первая в Латвии выставка американского кинорежиссера Дэвида Линча,
Как сообщает пресс-служба Jūrmala Art Fair, в экспозицию войдут 37 литографий, созданных в течение десяти лет, когда режиссер приостановил свою деятельность в кино и сосредоточился на изобразительном искусстве. Работы Линча будут представлены в сопровождении его музыки.
«Дэвид Линч в числе своих кумиров называет сюрреалистов, в одном ряду с экспрессионистом Фрэнсисом Бэконом и магическим реалистом Эдвардом Хоппером, — отмечают организаторы выставки. — В искусстве Линча мистика и повседневность, сон и явь тоже сосуществуют как сообщающиеся сосуды».
«Перед тем как начать снимать фильмы, я хотел стать художником. Я был помешан на живописи, на изображении», — говорит Дэвид Линч, который в последние годы страстно увлечен литографией: он не только создает работы сам, но и снимает кино об этой технике.
20 июля на выставке состоится показ короткометражных фильмов Линча, после которого режиссер ответит на вопросы публики.
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