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Объявлен победитель «Золотого Букера»

News_detailed_picture© The Australian

8 июля в Лондоне был вручен «Золотой Букер» – специальная награда за лучшую книгу-победителя Букеровской премии за ее 50-летнюю историю. Лауреатом стал канадский писатель Майкл Ондатже, автор романа «Английский пациент».

Как сообщает сайт Букеровской премии, победитель был выбран по итогам народного голосования из шорт-листа, составленного жюри, в которое вошли писатели Роберт Маккрам и Камилла Шамси, поэты Лемн Сиссей и Холли Макниш и радиоведущий Саймон Майо.

Прочитав 51 книгу, когда-либо становившуюся победителем Букера, они назвали пять лучших произведений:

  • В.С. Найпол — «В подвешенном состоянии» (Букеровская премия 1971 года);
  • Пенелопа Лайвли — «Лунный тигр" (1987);
  • Майкл Ондатже — «Английский пациент» (1992);
  • Хилари Мэнтел — «Волчий зал» (2009)
  • Джордж Сондерс — «Линкольн в бардо» (2017).

«"Английский пациент" — это редкий роман, который буквально проникает под кожу и заставляет снова и снова возвращаться к тексту, каждый раз удивляя и восхищая читалеля», — отметила Камилла Шамси.

Букеровская премия была основана в 1969 году и до 2013 года вручалась писателям из стран Содружества, Ирландии, ЮАР и Зимбабве (в 1974 году лауреатами премии стали сразу две книги). По ныне действующим правилам, Букер присуждается писателям из любой страны мира за роман на английском языке, опубликованный в Великобритании.

Среди лауреатов Букеровской премии Салман Рушди, Бен Окри, Кингсли Эмис, Родди Дойл, Айрис Мердок, по два раза ее получали Джон Кутзее, Питер Кэри и Хилари Мэнтел. Трижды выиграть премию еще никому не удавалось, хотя Салман Рушди, получив ее в 1981 году, затем два раза выигрывал «Супер-Букер», который вручался лучшему лауреату за 25 и 40 лет существования Букеровской премии.



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