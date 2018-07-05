Ярмарка книжного самиздата пройдет в Москве© «Живет и работает»
8 июля во дворе и внутри бара «Успех» в Москве издательский проект «Живет и работает» устраивает книжную DIY и small press ярмарку «Дворовые правила».
Начало в 13:00, в программе маркет, лекции и концерт.
Ярмарка «Дворовые правила» объединит отечественных и зарубежных представителей книжного самиздата, среди участников книжный угол и издательство «Живет и работает», издательство Tatlin, книжный магазин и издательство «Циолковский», зин-полка детского книжного магазина «Маршак», компания «Медленные книги», крупнейшее московское зин-издательство Samopal books, Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова и Волго-Вятский филиал ГЦСИ.
С лекциями на ярмарке выступят писатели Денис Крюков и Алексей Дьячков, литератор и художник Илья Фальковский, фотограф и художник Икуру Куваджима и театральный режиссер Всеволод Лисовский. В музыкальной программе примут участие Николай Пророков, BITTER и Dj Курочка.
«Под самиздатом, DIY, смолл-прессом, зин-культурой мы понимаем маленькие инициативы на территории творчества и полиграфии, — сообщают организаторы. — От того, что эти инициативы малы, они вовсе не теряют в своей актуальности и качестве. Мало того, эти авторы и издатели, не ограниченные строгой конъюнктурой рынка и политкорректностью издательств-мейджеров, представляются нам самими интересными в современной отечественной книжной культуре. Они малы, но их с каждым днем все больше; они делают, что хотят, и сами за все отвечают. Их почти не интересуют деньги. Их интересует угар и подвиг. Подвиг малый, но настоящий. Приходите во двор - увидите сами».
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