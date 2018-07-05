В Москве собираются создать музей рукописей Льва Толстого

Лев. Толстой. Рукопись романа «Анна Каренина», автограф © Государственный музей Л.Н. Толстого

Государственный музей Л.Н. Толстого выступил с инициативой создать в Москве музей рукописей писателя.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заместителя генерального директора по развитию Государственного музея Л.Н. Толстого Феклу Толстую.

«У Льва Толстого около двух миллионов совершенно уникальных рукописных листов, такого ни у одного писателя нет. И это хранится в чужом здании, в Академии художеств. Мы предлагаем сделать музей рукописей», — сказала Фекла Толстая.

Он добавила, что новый музей может стать частью Государственного музея Л.Н. Толстого.

Изучать, описывать, систематизировать и готовить к публикации рукописи Льва Толстого будут во всероссийском научно-исследовательском центре изучения наследия Л.Н. Толстого, который предполагается открыть в Москве к 2028 году, когда будет отмечаться 200-летие со дня рождения писателя, пишут «Известия». Также центр будет заниматься исследованием текстов и биографии Льва Толстого, изучать историю артефактов и выявлять неизвестных адресатов его писем.























