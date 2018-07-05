В России впервые пройдет фестиваль акусматической музыки© Acousmonium
С 6 по 8 июля на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится первый в России фестиваль акусматической музыки Acousmonium.
Хедлайнером фестиваля станет французский композитор Франсуа Бейль, один из пионеров в области конкретной и акусматической музыки, ученик Оливье Мессиана, Пьера Шеффера и Карлхайнца Штокхаузена, в середине 1970-х годов разработавший «новую концепцию оркестровки и пространственной организации электронных звучаний» под названием «Акусмониум».
Также на Новой сцене Александринского театра выступят Жан-Клод Элуа (Франция), Даниэль Теруджи (Франция), Томас Горбах (Австрия), Фолькмар Клин (Австрия), Мартина Клауссен (Австрия), Буркхард Штрангль (Австрия), Борис Шершенков (Россия), epicenter (Даниил Коронкевич и Даниил Григорьев, Россия), Лаборатория новых медиа (Россия) и Антон Яхонтов aka Patrick K.-H. (куратор фестиваля, Россия-Австрия).
Каждый из участников Acousmonium представит авторскую программу из лекций, занятий и концертных исполнений.
Расписание фестиваля приводится на его сайте.
Фестиваль Acousmonium проводится при поддержке Французского института и Австрийского культурного форума
новости
17:54Ярмарка книжного самиздата пройдет в Москве
15:49Умер Клод Ланцман
14:37Открылся 48-й фестиваль в Роскилле
13:10В Москве собираются создать музей рукописей Льва Толстого
12:51В России впервые пройдет фестиваль акусматической музыки
10:46Умер Робби Мюллер
Вчера
17:22Объявлены новые участники Chess & Jazz
15:11Центр «Заря» запускает международную исследовательскую программу обмена
14:34Echo & the Bunnymen и Actress выступят на новом фестивале в НарвеВсе новости