В России впервые пройдет фестиваль акусматической музыки

С 6 по 8 июля на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоится первый в России фестиваль акусматической музыки Acousmonium.

Хедлайнером фестиваля станет французский композитор Франсуа Бейль, один из пионеров в области конкретной и акусматической музыки, ученик Оливье Мессиана, Пьера Шеффера и Карлхайнца Штокхаузена, в середине 1970-х годов разработавший «новую концепцию оркестровки и пространственной организации электронных звучаний» под названием «Акусмониум».

Также на Новой сцене Александринского театра выступят Жан-Клод Элуа (Франция), Даниэль Теруджи (Франция), Томас Горбах (Австрия), Фолькмар Клин (Австрия), Мартина Клауссен (Австрия), Буркхард Штрангль (Австрия), Борис Шершенков (Россия), epicenter (Даниил Коронкевич и Даниил Григорьев, Россия), Лаборатория новых медиа (Россия) и Антон Яхонтов aka Patrick K.-H. (куратор фестиваля, Россия-Австрия).

Каждый из участников Acousmonium представит авторскую программу из лекций, занятий и концертных исполнений.

Расписание фестиваля приводится на его сайте.

Фестиваль Acousmonium проводится при поддержке Французского института и Австрийского культурного форума











