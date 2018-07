Умер Робби Мюллер

4 июля в Амстердаме в возрасте 78 лет умер нидерландский кинооператор Робби Мюллер.

Об этом сообщает The Guardian.

Робби Мюллер родился в 1940 году на Кюрасао, одном из Нидерландских Антильских островов, в 1962–1964 годах учился в Нидерландской киноакадемии в Амстердаме.

В 1970 году началось многолетнее сотрудничество оператора с немецким режиссером Вимом Вендерсом. Робби Мюллер снял его первый полнометражный игровой фильм «Лето в городе» (Summer in the City), за ним последовали еще девять, в том числе «Алиса в городах» (Alice In Den Stadten, 1974), «С течением времени» (Im Lauf der Zeit, 1976), «Американский друг» (Der amerikanische Freund, 1977) и «Париж, Техас» (Paris, Texas, 1984, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля).

С конца 1979-х годов Робби Мюллер много снимал в США. В его фильмографии картины «Святой Джек» (Saint Jack, 1979) и «Все они смеялись» (They All Laughed, 1981) Питера Богдановича, «Жить и умереть в Лос-Анджелесе» (To Live And Die In L.A., 1985) Уильяма Фридкина, но больше всего оператор работал с Джимом Джармушем, сняв пять его фильмов: «Вне закона» (Down By Law, 1986), «Таинственный поезд» (Mystery Train, 1989), «Мертвец» (Dead Man, 1995), «Пес-призрак: путь самурая»(Ghost Dog: The Way of the Samurai, 1999) и «Кофе и сигареты» (Coffee and Cigarettes, 2003).

Также Робби Мюллер снял два фильма из трилогии «Золотое сердце» датского режиссера Ларса фон Триера — «Рассекая волны» (Breaking the Waves, 1996) и «Танцующая в темноте» (Dancer in the Dark, 2000, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского фестиваля).