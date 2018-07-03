Олег Аронсон стал лауреатом премии Пятигорского

Олег Аронсон © МШНК

Жюри Литературной премии имени Александра Пятигорского определило лауреата пятого сезона (2017-2018). Премия присуждена Олегу Аронсону за книгу «Силы ложного. Опыты неполитической демократии» (издательство «Фаланстер», 2018).

В пятом сезоне на соискание премии было выдвинуто 37 сочинений. Помимо книги Олега Аронсона в «короткий список» вошли еще четыре произведения: «О священном безумии. Христианство в современном мире: философские эссе» Татьяны Горичевой, «Теория литературы: проблемы и результаты» Сергея Зенкина, «"Метео-чертик. Труды и дни. 1941." Рукописная книга-дневник, созданная в Карлаге и история жизни ее автора Ольги Раницкой» Ольги Раницкой и Зои Ерошок и «Памяти памяти» Марии Степановой.

Сайт премии Пятигорского приводит комментарий председателя жюри Ксения Голубович.

«Тексты Олега Аронсона не похожи на классические тексты "по философии". Инструментом для них становятся понятия, которые не входят в круг классических (общность, заражение, неценное, "неизвестный солдат" и многие другие). Эти понятия заимствуются, выращиваются, схватываются автором на основе того мира, который окружает нас, служит нам ежедневным материалом, частью нашего неприметного опыта и на опыте тех текстов литературы, которые волнуют нас в силу стоящего за ними внелитературного опыта (О. Мандельштам, В. Шаламов, П. Целан)», — в частности, говорится в комментарии Ксении Голубович.

В состав жюри пятого сезона премии Пятигорского также входили прозаик, поэт, сценарист Юрий Арабов, литературовед, литературный критик, публицист, телеведущий, писатель Александр Архангельский, доктор искусствоведения Олег Генисаретский, доктор филологии, переводчик Гасан Гусейнов, философ, публицист Кирилл Мартынов, критик Анна Наринская, философ, антрополог, культуролог Елена Петровская, искусствовед Зинаида Стародубцева и социолог, философ, переводчик Александр Филиппов.

Кроме того, сообщается, что по рекомендации жюри наблюдательным советом премии отмечены два сочинения «короткого списка»: