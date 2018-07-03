В Москве представят сборник новой немецкоязычной драматургии© Goethe-Institut
9 июля в фойе «Электротеатра Станиславский» в Москве пройдет презентация сборника «ШАГ-5», в который вошли произведения немецкоязычных авторов из Германии, Австрии и Швейцарии, впервые представленных в русском переводе.
Сборник «ШАГ-5» издан Гете-Институтом в сотрудничестве с Австрийским культурным форумом и Швейцарским советом по культуре «Про Гельвеция» при поддержке Посольства Швейцарии в Москве.
Он является продолжением серии альманахов «ШАГ», первый том которой был выпущен в 2005 году с целью познакомить режиссеров, завлитов, театральных педагогов и других представителей русскоязычного театра с переводами современной немецкоязычной драматургии, выполненными на высоком профессиональном уровне. Сегодня пьесы, включенные в первые четыре сборника, заняли прочное место в репертуаре театров России, Восточной Европы и Средней Азии.
«ШАГ-5» выходит в онлайн-версии, в сборнике десять пьес десяти авторов. «Отличительной особенностью пьес, вошедших в сборник, является то, что они поднимают политически и общественно значимые темы», — отмечает руководитель отдела культурных программ Гёте-Института в Москве Астрид Веге.
В фойе «Электротеатра Станиславский» пройдут сценические читки отрывков из трех пьес сборника «ШАГ-5»: «Монстры крушат высотки» Лукаса Холлигера (Швейцария) в переводе Святослава Городецкого, «Джихад» Фолькера Шмидта (Австрия) в переводе Александра Филиппова-Чехова, «Игра жизни, игра смерти» Штефана Хорнбаха (Германия) в переводе Александры Горбовой.
Режиссеры читок — Никита Бетехтин, Алиса Селецкая и Талгат Баталов. В Москву на презентацию специально приедут авторы всех трех пьес — Фолькер Шмидт, Штефан Хорнбах и Лукас Холлигер.
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