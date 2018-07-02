Вышел новый номер журнала Stasis о советском марксизме© Stasis
Новый русскоязычный номер журнала Stasis, издаваемого Европейским университетом в Санкт-Петербурге, полностью посвящен философии советского марксизма.
Среди авторов номера Антонио Негри, Валерий Подорога, Кети Чухров, Артемий Магун, Евгений Павлов, Мария Чехонадских, Алексей Пензин и Андрей Майданский.
«Советская философия, в отличие от "западного" марксизма, не отталкивалась от посткантовской идеи критики — в частности, от критики буржуазной культуры и общества. Ее конструктивно-теоретический характер возник на основе революционного разрыва 1917 года — разрыва со старым обществом царской империи и остальным капиталистическим миром. Тем не менее философский проект нового мира основывался на наследии классиков международной материалистической мысли. Подобным же образом редакторы и авторы этого выпуска стремятся подчеркнуть разрыв с сохраняющимися нарративами холодной войны, восстановить диалектику старого и нового, связать "античность" советской мысли с современностью и ее политическими и теоретическими вызовами».
Все статьи номера находятся в свободном доступе на сайте журнала.
Stasis — рецензируемый академический журнал по социальной и политической теории, выходит два раза в год. Журнал издается Европейским Университетом в Санкт-Петербурге. Номера журнала тематические, статьи публикуются на двух языках — английском и русском.
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