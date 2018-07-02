В Берлине впервые опубликована повесть Фридриха Горенштейна

В издаваемом в Берлине на русском языке литературном журнале «Берлин.Берега» состоялась первая публикация повести Фридриха Горенштейна «Астрахань – черная икра».

Повесть была написана в 1983 году, когда Фридрих Горенштейн уже жил в Берлине. Сохранилась машинопись, текст никогда не вычитывался и не публиковался, за исключением фрагмента, опубликованного в 2017 году на COLTA.RU к 85-летию писателя.

Почему автор не опубликовал повесть, неизвестно. Никаких указаний на этот счет сделано не было, запрета на публикацию тоже нигде не обнаружено. Предположительно, повесть представляет собой часть большого романа «Веревочная книга», который Горенштейн вчерне (от руки) дописал, но отредактировать не успел. Из-за неразборчивого почерка расшифровка романа фактически невозможна.

Повесть опубликована в журнале «Берлин-Берега» с разрешения наследника писателя, его сына Дана Горенштейна. В подготовке публикации принимал участие журналист Юрий Векслер, популяризатор творчества Горенштейна.

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«Повесть "Астрахань — черная икра" написана Горенштейном примерно в середине своего писательского пути, — рассказал COLTA.RU главный редактор «Берлин.Берега» Григорий Аросев. — В более ранних книгах Горенштейна уже сказал о самом главном для себя, поэтому здесь он позволил себе быть хитрым, ироничным, чуть гривуазным и расслабленным наблюдателем. Что, впрочем, не мешает ему оставаться в тексте мудрецом, образованнейшим человеком и потрясающе убедительным рассказчиком. Мы в "Берлин.Берега" очень счастливы, что нам выпала честь готовить этот текст к первой публикации, хотя работы с ним было действительно много».







