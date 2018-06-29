Умер Павел Сухих

© Хихус Джа / Facebook

30 июня в Израиле в возрасте 50 лет умер российский художник, автор комиксов и анимационных фильмов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус.

Павел Сухих родился в 1968 году в Москве, жил в России и Дании, в середине 1990-х вернулся в Москву, последние годы жил и работал в юго-восточной Азии.

Первый комикс художника, «Красные башмачки», был создан по мотивам одноименной сказки Андерсена, за ним последовали многие другие. Хихус был основателем художественного движения «Люди мертвой рыбы», организатором и идеологом фестиваля комиксов «КомМиссия».

Автор анимационных фильмов, в том числе «Человек в пенсне» из цикла «Рассказы Антона Чехова» и «Как я похудел на 21 грамм» из альманаха «Сказки XXI века». Одной из последних работ Хихуса стал полнометражный мультфильм-антиутопия «Планета Хумра», созданный в 2018 году Камбодже.































