Умер Павел Сухих© Хихус Джа / Facebook
30 июня в Израиле в возрасте 50 лет умер российский художник, автор комиксов и анимационных фильмов Павел Сухих, известный под псевдонимом Хихус.
Павел Сухих родился в 1968 году в Москве, жил в России и Дании, в середине 1990-х вернулся в Москву, последние годы жил и работал в юго-восточной Азии.
Первый комикс художника, «Красные башмачки», был создан по мотивам одноименной сказки Андерсена, за ним последовали многие другие. Хихус был основателем художественного движения «Люди мертвой рыбы», организатором и идеологом фестиваля комиксов «КомМиссия».
Автор анимационных фильмов, в том числе «Человек в пенсне» из цикла «Рассказы Антона Чехова» и «Как я похудел на 21 грамм» из альманаха «Сказки XXI века». Одной из последних работ Хихуса стал полнометражный мультфильм-антиутопия «Планета Хумра», созданный в 2018 году Камбодже.
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