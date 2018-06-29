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ГАСО посвятит цикл концертов памяти Геннадия Рождественского

News_detailed_picture© Co Broerse

3 июля в Москве в шестой раз откроется цикл просветительских концертов Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) «Истории с оркестром». В этом году цикл посвящен памяти Геннадия Рождественского (1931-2018).

Как сообщает сайт ГАСО, в концертах «Историй с оркестром» примут участие дирижеры Михаил Юровский, Владимир Юровский и Василий Петренко, которые сопроводят исполнения культурологическими комментариями, а также сопрано Ольга Перетятько, бас Николай Диденко и скрипачка Акико Суванаи.

Концерты пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского, начало в 19:00.

Расписание:

  • 3 июля — Дирижирует и рассказывает Михаил Юровский

    Прокофьев — «Летняя ночь», симфоническая сюита
    Моцарт — Мотет «Exsultate, jubilate» для сопрано и оркестра
    Рахманинов — Вокализ, «Здесь хорошо», «Не пой, красавица»
    Шостакович — Симфония №9

    Солистка: Ольга Перетятько (сопрано)
    Партия органа: Константин Волостнов

  • 6 июля — Дирижирует и рассказывает Владимир Юровский

    Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке»
    Мусоргский — «Без солнца», вокальный цикл
    Мусоргский — «На южном берегу Крыма. Гурзуф у Аю-Дага», Соната для фортепиано в четыре руки, «Страстный экспромт»
    Бриттен — «Русские похороны» для духовых и ударных
    Шостакович — Симфония №11

    Солист: Николай Диденко (бас)

  • 9 июля — Дирижирует и рассказывает Василий Петренко

    Чайковский — «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
    Корнгольд — Концерт для скрипки с оркестром
    Стравинский — «Петрушка», музыка балета

    Солистка: Акико Суванаи (скрипка)

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