ГАСО посвятит цикл концертов памяти Геннадия Рождественского© Co Broerse
3 июля в Москве в шестой раз откроется цикл просветительских концертов Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) «Истории с оркестром». В этом году цикл посвящен памяти Геннадия Рождественского (1931-2018).
Как сообщает сайт ГАСО, в концертах «Историй с оркестром» примут участие дирижеры Михаил Юровский, Владимир Юровский и Василий Петренко, которые сопроводят исполнения культурологическими комментариями, а также сопрано Ольга Перетятько, бас Николай Диденко и скрипачка Акико Суванаи.
Концерты пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского, начало в 19:00.
Расписание:
3 июля — Дирижирует и рассказывает Михаил Юровский
Прокофьев — «Летняя ночь», симфоническая сюита
Моцарт — Мотет «Exsultate, jubilate» для сопрано и оркестра
Рахманинов — Вокализ, «Здесь хорошо», «Не пой, красавица»
Шостакович — Симфония №9
Солистка: Ольга Перетятько (сопрано)
Партия органа: Константин Волостнов
6 июля — Дирижирует и рассказывает Владимир Юровский
Мусоргский — «Рассвет на Москве-реке»
Мусоргский — «Без солнца», вокальный цикл
Мусоргский — «На южном берегу Крыма. Гурзуф у Аю-Дага», Соната для фортепиано в четыре руки, «Страстный экспромт»
Бриттен — «Русские похороны» для духовых и ударных
Шостакович — Симфония №11
Солист: Николай Диденко (бас)
9 июля — Дирижирует и рассказывает Василий Петренко
Чайковский — «Ромео и Джульетта», увертюра-фантазия
Корнгольд — Концерт для скрипки с оркестром
Стравинский — «Петрушка», музыка балета
Солистка: Акико Суванаи (скрипка)
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