ГАСО посвятит цикл концертов памяти Геннадия Рождественского

© Co Broerse

3 июля в Москве в шестой раз откроется цикл просветительских концертов Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова (ГАСО) «Истории с оркестром». В этом году цикл посвящен памяти Геннадия Рождественского (1931-2018).

Как сообщает сайт ГАСО, в концертах «Историй с оркестром» примут участие дирижеры Михаил Юровский, Владимир Юровский и Василий Петренко, которые сопроводят исполнения культурологическими комментариями, а также сопрано Ольга Перетятько, бас Николай Диденко и скрипачка Акико Суванаи.

Концерты пройдут в Концертном зале имени П.И. Чайковского, начало в 19:00.

Расписание: