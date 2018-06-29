«Донбасс» Лозницы покажут в Москве

© Garage Screen

14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького состоится показ фильма Сергея Лозницы «Донбасс».

«Радикальная фантасмагория Сергея Лозницы о войне в эпоху постправды — войне гибридной, в которой боевые действия перемешаны с медийными имитациями, настоящие страдания — с площадным театром, а реальность — с подделкой», — сообщает сайт Музея современного искусства «Гараж».

Премьера картины состоялась 9 мая 2018 года на Каннском фестивале, где она выиграла приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд».