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«Донбасс» Лозницы покажут в Москве

News_detailed_picture© Garage Screen

14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen на площади Искусств в Парке Горького состоится показ фильма Сергея Лозницы «Донбасс».

«Радикальная фантасмагория Сергея Лозницы о войне в эпоху постправды — войне гибридной, в которой боевые действия перемешаны с медийными имитациями, настоящие страдания — с площадным театром, а реальность — с подделкой», — сообщает сайт Музея современного искусства «Гараж».

Премьера картины состоялась 9 мая 2018 года на Каннском фестивале, где она выиграла приз за лучшую режиссуру в конкурсной программе «Особый взгляд».

  • «Донбасс» (Германия-Украина-Франция-Нидерланды-Румыния, 2018)
    Режиссер: Сергей Лозница
    Автор сценария: Сергей Лозница
    Оператор: Олег Муту
    В главных ролях: Валериу Андрюцэ, Борис Каморзин, Сергей Колесов










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