На сайте ГТГ появилась страница о реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван...»

Оперативная информация об основных этапах исследований и реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», пострадавшей в результате нападения вандала, будет публиковаться на специальной странице «Спасение шедевра» сайта Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).

25 мая картина, находившаяся в постоянной экспозиции музея, была серьезно повреждена посетителем, который таким образом выразил недовольство «недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов». Работа Репина была снята с экспозиции, ей предстоит длительная реставрация, по окончании которой она будет экспонироваться в специальном бронированном стеклянном кейсе. Ущерб картине оценивается в 30 млн рублей.

Как сообщает ГТГ, решение об открытии страницы «Спасение шедевра» было принято с учетом широкого общественного резонанса события, ценности произведения Репина для истории русского искусства и беспокойства о состоянии картины и ее дальнейшей судьбе «со стороны самых разных людей — от специалистов до обычных посетителей музея и любителей искусства, находящихся во всех концах света».

Страница «будет периодически пополняться оперативной информацией об основных этапах исследований и реставрации произведения, а также содержать исторические, архивные материалы».

Кроме того, на странице «Спасение шедевра» можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы: