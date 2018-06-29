На сайте ГТГ появилась страница о реставрации картины «Иван Грозный и сын его Иван...»© Государственная Третьяковская галерея
Оперативная информация об основных этапах исследований и реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», пострадавшей в результате нападения вандала, будет публиковаться на специальной странице «Спасение шедевра» сайта Государственной Третьяковской галереи (ГТГ).
25 мая картина, находившаяся в постоянной экспозиции музея, была серьезно повреждена посетителем, который таким образом выразил недовольство «недостоверностью изображенных на полотне исторических фактов». Работа Репина была снята с экспозиции, ей предстоит длительная реставрация, по окончании которой она будет экспонироваться в специальном бронированном стеклянном кейсе. Ущерб картине оценивается в 30 млн рублей.
Как сообщает ГТГ, решение об открытии страницы «Спасение шедевра» было принято с учетом широкого общественного резонанса события, ценности произведения Репина для истории русского искусства и беспокойства о состоянии картины и ее дальнейшей судьбе «со стороны самых разных людей — от специалистов до обычных посетителей музея и любителей искусства, находящихся во всех концах света».
Страница «будет периодически пополняться оперативной информацией об основных этапах исследований и реставрации произведения, а также содержать исторические, архивные материалы».
Кроме того, на странице «Спасение шедевра» можно получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
- Почему картина была защищена антибликовым стеклом без антивандальной пленки на нем?
- Почему картина не была застрахована?
- Каким образом появилось упоминание суммы в 30 млн. рублей и что она означает?
- Будет ли картина возвращена в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после окончания реставрационных работ?
- Усилены ли меры безопасности в музее в целом?
- Сколько времени займет реставрация картины?
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