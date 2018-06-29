Открывается программа «Просветитель в Пионере»© «Пионер»
Кинотеатр Pioner Cinema, книжный магазин Pioner Bookstore и премия «Просветитель» запускают программу «Просветитель в Пионере».
18 июня был объявлен лонг-лист премии «Просветитель» за лучшую научно-популярную книгу на русском языке. Как сообщает сайт кинотеатра «Пионер», всё лето в «Летнем Пионере» в Парке Сокольники будут проходить встречи с авторами книг лонг-листа, в сентябре программа переместится в книжный магазин Pioner Bookstore в кинотеатре «Пионер».
Первая встреча программы «Просветитель в Пионере» состоится 2 июля, она будет посвящена феномену книги и паблика «Страдающее Средневековье».
- Что в «Страдающем Средневековье» вызывает недовольство у авторов?
- Какие тайны не вошли в книгу?
- Чего боялись люди Средневековья, как эти страхи отражались в визуальной культуре?
- Какие сюжеты транслировались по всей средневековой Европе, а какие были уникальны и больше не повторялись?
- Как живет сообщество «Страдающего средневековья», что важно для подписчиков и модераторов?
- И наконец, чего ждать от авторов книги после «Страдающего Средневековья»?
Эти вопросы авторы книги Михаил Майзулис и Сергей Зотов и один из основателей одноименного сообщества Юрий Сапрыкин обсудят с куратором литературной программы «Пионера» Сергеем Сдобновым.
Начало в 19:00, вход бесплатный по предварительной регистрации. Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.
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