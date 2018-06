The Kinks воссоединились для работы над новым альбомом

Рей Дэвис © Tom Oldham / MOJO

Лидер The Kinks Рей Дэвис объявил о воссоединении легендарной британской группы, последнее публичное выступление которой состоялось в 1996 году.

Об этом Рэй Дэвис рассказал в эфире британского телевидения, сообщает The Telegraph. По словам музыканта, он, его брат Дейв Дэвис и Мик Эвори, который играл в The Kinks более 20 лет, записывают новый альбом.

«Беда в том, что оба оставшихся участника группы — мой брат Дейв и Мик — никогда не уживались друг с другом, — рассказал Рей Дэвис. — Но мне удалось сделать так, чтобы мы смогли вместе работать в студии».

Рей Дэвис признался, что на мысль о воссоединении его навел успех недавнего мирового тура The Rolling Stones. О дальнейших перспективах своей группы он не сказал ничего определенного, добавив, что, «The Kinks, возможно, сыграют в местном пабе».

Группа The Kinks была основана Реем и Дейвом Дэвисами в Лондоне в 1963 году, выпустила ряд хитов, соперничавших по популярности в Великобритании с песнями The Rolling Stones и The Beatles, в 1966 году одной из первых в истории рок-музыки записала концептуальный альбом, «Face to Face».

В 1990 году The Kinks были введены в Зал славы рок-н-ролла, в 1996 году после нескольких неудачных релизов группа распалась. Последние десять лет ходили слухи о ее воссоединении, но лишь сейчас музыканты The Kinks действительно приступили к совместной работе.