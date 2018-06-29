Умер Владимир Успенский© Надежда Плунгян
Сегодня, 27 июня, в возрасте 87 лет умер математик и лингвист Владимир Успенский.
Об этом сообщила переводчик Мария Чепайтите.
Владимир Андреевич Успенский родился в 1930 году в Москве, в 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ, был учеником Андрея Колмогорова.
С 1995 года заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ, был одним из организаторов отделения структурной лингвистики (ныне отделение теоретической и прикладной лингвистики) филологического факультета МГУ. В 2006–2013 годах был преподавателем Летних лингвистических школ.
Автор многих книг и более ста научных работ, филологические и культурологические работы Владимира Успенского публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы».
Доктор физико-математических наук (1964), заслуженный профессор МГУ (1998), лауреат премии «Просветитель» в области естественных и точных наук (за книгу «Апология математики», 2010).
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