Умер Владимир Успенский

© Надежда Плунгян

Сегодня, 27 июня, в возрасте 87 лет умер математик и лингвист Владимир Успенский.

Об этом сообщила переводчик Мария Чепайтите.

Владимир Андреевич Успенский родился в 1930 году в Москве, в 1952 году окончил механико-математический факультет МГУ, был учеником Андрея Колмогорова.

С 1995 года заведовал кафедрой математической логики и теории алгоритмов механико-математического факультета МГУ, был одним из организаторов отделения структурной лингвистики (ныне отделение теоретической и прикладной лингвистики) филологического факультета МГУ. В 2006–2013 годах был преподавателем Летних лингвистических школ.

Автор многих книг и более ста научных работ, филологические и культурологические работы Владимира Успенского публиковались в журналах «Новое литературное обозрение», «Неприкосновенный запас», «Новый мир», «Знамя», «Вопросы литературы».

Доктор физико-математических наук (1964), заслуженный профессор МГУ (1998), лауреат премии «Просветитель» в области естественных и точных наук (за книгу «Апология математики», 2010).











