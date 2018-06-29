Следующий Дягилевский фестиваль откроется оперой Берга «Лулу»

Альбан Берг (1885-1935) © BBC

XIII Международный Дягилевский фестиваль откроется 18 мая 2019 года в Перми оперой Альбана Берга «Лулу» в постановке режиссера Максима Диденко.

Об этом сообщает пресс-служба Дягилевского фестиваля.

«Каждая премьера оперы в связи с ее исторически непростой сценической судьбой и интригой третьего, недописанного, акта становится событием, которое неизменно привлекает внимание всего музыкального сообщества. — отметили в пресс-службе. — Авторами новой версии "Лулу" станут Теодор Курентзис и молодой московский режиссер, один из главных ньюсмейкеров российского и европейского театра последних нескольких лет Максим Диденко. Хореограф и актер, автор андеграундных панк-проектов и громких работ на традиционной сцене в крупнейших театрах России и Европы, он впервые берется за постановку оперы».

На закрытии фестиваля 29 мая впервые будет нарушена традиция исполнять одну из симфоний Малера. В 2019 году в последний день фестиваля прозвучит «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса.

«Одна из задач фестиваля — снять преграду, которая существовала многие десятилетия между зрителем и артистами, между зрителем и произведением и представить новый подход к восприятию музыки и театрального действия. Мы стремимся к расширению границ возможного в театральном языке и расширению представлений зрителей о том, что такое театр, музыка и искусство. Мы предлагаем зрителю стать соучастником творческого процесса, вместе задавать вопросы и искать на них ответы. Таким же будет и следующий Дягилевский фестиваль», — цитирует пресс-служба продюсера Дягилевского фестиваля Марка де Мони.

В основной программе Дягилевского фестиваля 2018 года состоялись шесть российских и две мировые премьеры, более ста событий прошло в Фестивальном клубе. Всего на фестиваль было продано 14 тысяч билетов, более 7 тысяч человек приняли участие в мероприятиях клубной программы.



