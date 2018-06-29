Мосгортур организует экскурсии к юбилею Людмилы Петрушевской

© Мосгортур

К 80-летию Людмилы Петрушевской Мосгортур подготовил специальный маршрут, посвященный культуре Москвы 1970-х годов.

Три экскурсии состоятся 30 июня, 7 и 14 июля и дополнят выставку «Петрушествие» в Московском музее современного искусства (куратор — Анна Наринская, автор экспозиции — Катя Бочавар).

Маршрут строится на местах, выбранных из интервью с Людмилой Петрушевской, где она вспоминает любопытные истории о себе, своем окружении и эпохе:

отель «Метрополь» — история самой известной гостиницы страны будет рассказана через историю семьи Петрушевской;

театры Ленком и МХТ имени А.П. Чехова — здесь проходили громкие премьеры по произведениям Петрушевской;

Воскресенские ворота;

факультет журналистики МГУ;

станция метро «Театральная»;

дом В. Фирганга;

школа № 1278,

церковь Спаса на Песках (бывшая кукольная студия «Союзмультфильм»).

выставка «Петрушествие» в ММОМА на Гоголевском бульваре.

Продолжительность экскурсии: 2 часа.







