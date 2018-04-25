«Театр.doc» начинает «Охоту за реальностью»

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С 26 апреля по 1 мая в «Театре.doc» пройдет нон-фикшн фестиваль «Охота за реальностью».

Фестиваль документальных проектов «Театра.doc» исследует темы, о которых «не принято, но очень важно говорить, а театр, как известно, — лучшее место для диалога, — сообщает сайт «Театра.doc». — Все проекты в разной степени готовности: читки, предпремьерные показы, заявки на спектакль — в общем, всё, что угодно».

Расписание:

26 апреля в 20:00 в Большом зале — «Дело цензора Лопаткина»



Как цензура убивает людей со всех сторон. Один маленький чиновник, который решал чужие судьбы, взял и раскрыл в пивной гостайну, за что его не стало. Государство, которое не бережет никого, и это не меняется. Цензура Первой мировой — к нашему ужасу — как будто из сегодня.

Авторы: Анастасия Патлай, Михаил Колчин, Нана Гринштейн

27 апреля в 20:00 в Белом зале —

«Сильное сердце»



Смерть неизбежна (мы никто в это не верим), но всегда внезапна. И всегда — растерянность и неготовность. От автора: «В течение года я занимался исследованием темы смерти, для этого я посещал Хоспис "Вера", ходил на встречи в Death Cafe, где разговаривают о смерти за чашкой чая, встречался с похоронными агентами, гримерами в морге, людьми, побывавшими в коме».

Автор: Иван Корсуновский

28 апреля в 17:00 в Большом зале —

Мамблкор. Пилотная серия. «Криминальное чтиво»



Театральный сериал по правилам независимого кинематогорафа. Из декораций: пыль, картон и отвага, актеры — зрители. В пилотной серии — «Криминальное чтиво».

Автор: Александр Кудряшов

28 апреля в 19:00 в Большом зале —

«Усталость»



Уставшим и замученным работой трудоголикам посвящается. Вы не одни, нас тьмы и тьмы. Что делать, если без работы ты не живешь, а работы так много, что и с ней ты скорее существуешь. Усталость как синдром цивилизации. Депрессия как форма существования или повод вспомнить о себе.

28 апреля в 21:00 в Большом зале —

«Пытки 2018» #2



Вторая серия проекта «Пытки 2018». Мы читаем тексты про то, как пытают обычных людей — здесь и сейчас — в современной России. «Пензенское дело» и те, кто вокруг: родители, правозащитники, журналисты.

Авторы: Алексей Полихович, Екатерина Косаревская