Объявлен хедлайнер первого дня Bosco Fresh Fest 2018

Сегодня, 24 апреля, организаторы Bosco Fresh Fest 2018 объявили хедлайнера первого дня фестиваля. Им станет шведская певица Карин Дрейер Андерссон, более известная под псевдонимом Fever Ray.

Карин Дрейер Андерссон — участница электропоп-дуэта The Knife, который она основала вместе со своим братом Улофом Дрейером в 1999 году. Последний альбом Fever Ray под названием «Plunge» вышел в октябре 2017 года.

«Пластинка — ее вторая по счету и последняя за 8 лет — получилась дерзкая, раскованная, с несколькими лучшими песнями Карин за карьеру (к примеру, "To the Moon and Back"), — сообщает пресс-служба фестиваля. — Любовь к эпатажу и ярким концертным номерам у Карин не пропала еще со времен The Knife: на сцене Fever Ray — это живая группа с несколькими вокалистками».

Участие Fever Ray в фестивале Bosco Fresh Fest 2018 станет для группы первым выступлением в России, а тур «Fever Ray 2018» — первым живым шоу с 2010 года. Летом певица примет участие в нескольких европейских фестивалях, среди которых Exit (Нови-Сад), Flow (Хельсинки) и Pitchfork Festival (Париж), Primavera Sound (Барселона), Field Day (Лондон), Roskilde Festival (Роскилле) и Melt! (Грефенхайнихен).

Фестиваль Bosco Fresh Fest 2018 пройдет 10 и 11 июня на территории Московской школы управления Сколково, которая располагается в Одинцовском районе в 2 км от МКАД. Темой Bosco Fresh Fest в этом году станет космос, а свое вдохновение организаторы черпали из знаменитого фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1972).