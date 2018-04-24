Pratum Integrum устроит в Москве «Дни барокко»© Pratum Integrum
19 и 20 мая оркестр Pratum Integrum организует на разных площадках Москвы цикл лекций «Дни барокко».
«Мы попросили любимых педагогов выбрать одну из ключевых для барокко тем — и рассказать о ней публично, для тех, кто ходит к нам на концерты и кому интересна эта прекрасная эпоха. Так сложился цикл из 5 лекций. Почти всюду вход свободный, а там, где нужен билет, цена не превышает 250 р.», — говорится в сообщении в фейсбуке Pratum Integrum.
Площадками цикла станут Мемориальная квартира Святослава Рихтера, культурный центр «Покровские ворота», книжный магазин-лекторий «Читалка», дом-музей А.Н. Скрябина и Библиотека имени М.А. Волошина.
Расписание:
19 мая
- «Рождение оркестра»
Лекторы: виолончелист, художественный руководитель оркестра Pratum Integrum Павел Сербин и руководитель проектов оркестра Pratum Integrum Анна Андрушкевич
- «Бах и Гендель»
Лектор: профессор Московской консерватории Лариса Кириллина
20 мая
- «Итальянская опера XVIII века»
Лектор: музыковед, доктор искусствоведения, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Ирина Сусидко
- «Парки XVIII века.: Версаль, Царское Cело, Павловск»
Лектор: старший научный сотрудник и лектор Третьяковской галереи Ирина Григорьян
- «Пространство дворца»
Лектор: доцент МГУ Елена Ефимова
Завершит цикл 23 мая концерт «Иллюзии французского барокко» в Соборной палате Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В программе придворная музыка времен Людовика IV и Людовика XV: балет Ребеля «Стихии», «Театральный концерт» Куперена, концерты для барочных духовых с оркестром.
Оркестр Pratum Integrum, играющий музыку эпохи барокко и классицизма на исторических инструментах, был основан в Москве в 2003 году. С тех пор Pratum Integrum записал более пятнадцати альбомов и впервые представил российской публике более двухсот сочинений, в том числе балет Люлли «Времена года», мелодраму Евстигнея Фомина «Орфей» и «Страсти по Иоанну» Георга Гебеля.
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