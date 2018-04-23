Дмитрий Бертман поставил «Демона» в Барселоне

Сегодня, 23 апреля, в театре Лисеу в Барселоне состоится премьера оперы «Демон» Антона Рубинштейна в постановке художественного руководителя московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрия Бертмана.

Постановка посвящена памяти Дмитрия Хворостовского (1962–2017), до 11 мая пройдут еще шесть премьерных представлений спектакля.

«Демон» — совместный оперный проект театра Лисеу, «Геликон-оперы», Государственного театра Нюрнберга и Национальной оперы Бордо.

Дирижировать Симфоническим оркестром театра Лисеу будет музыкальный руководитель и главный дирижер Михайловского театра Михаил Татарников, декорации и костюмы к спектаклю создал художник Хартмут Шёргхофер (Австрия). Также над постановкой работали художник по свету Томас Хейз (США) и главный хореограф «Геликон-оперы» Эдвальд Смирнов.

Партию Демона исполняет бас-баритон Эгилс Силиньш (Латвия), партию Ангела — контратенор Юрий Миненко (Украина). Кроме того, в спектакле заняты Александр Цымбалюк (Князь Гудал), Асмик Григорян (Тамара), солисты «Геликон-оперы» Игорь Морозов (Князь Синодал) и Лариса Костюк (Няня).

«Мы собрали удивительную команду постановщиков — команду друзей, — цитирует Дмитрия Бертмана сайт «Геликон-оперы». — У меня был близкий друг — Дмитрий Хворостовский, выдающийся баритон. В ноябре прошлого года произошла большая трагедия — мы потеряли его. Но у него была мечта сыграть роль Демона, и мы сделали вместе с ним полуконцертную версию "Демона" в Москве. Затем были большие планы поставить оперу в Европе. Я поделился этой идеей с Кристиной Шепельман, художественным руководителем театра "Лисео", моим давним другом, и она очень заинтересовалась проектом. Конечно, мы вместе мечтали об этом спектакле, ждали момент, когда сможем представить "Демона" с Дмитрием Хворостовским в главной роли. Но уход Дмитрия разрушил многие планы. Мы ставим этот спектакль в память о нем!».



