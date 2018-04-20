 
00:19 22 апреля 2018Новости
2760
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

Умер Евгений Звягин

News_detailed_picture© Николай Симоновский

В Петербурге в возрасте 74 лет умер писатель Евгений Звягин.

Об этом сообщает Cursorinfo.

Евгений Аронович Звягин родился в 1944 году в Кировской области, куда его семья была эвакуирована из Ленинграда, окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература».

В советское время печатался только в самиздатовских журналах, таких как «Обводный канал», «Часы», «Третья модернизация», «Гастрономическая суббота». Работал кочегаром, сторожем.

В годы перестройки повесть Евгения Звягина «Корабль дураков» вошла в коллективный сборник «Круг», опубликованный издательством «Советский писатель» (1985). С 1987 года печатался в журналах «Континент», «Родник», «Звезда» и других изданиях.

Сотрудничал в газете «Смена», вел колонку искусств в газете «Петербургский литератор». В конце 1990-х годов опубликовал в журнале «Нева» повести «Задвижка» и «Татуированный граф». Также автор книг «Кладоискатель» (1991) и «Письмо лучшему другу» (1995).





Комментарии


Сегодня на сайте

Я, казакColta Specials
Я, казак 

Как живут современные казаки в России. Фотопроект Алины Десятниченко

19 апреля 201820810
Голоса в комнатахОбщество
Голоса в комнатах 

Как русское общество однажды выучилось говорить. Впервые на Кольте — отрывок из новой книги Кирилла Кобрина

17 апреля 201837960