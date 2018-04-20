Умер Евгений Звягин

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В Петербурге в возрасте 74 лет умер писатель Евгений Звягин.

Об этом сообщает Cursorinfo.

Евгений Аронович Звягин родился в 1944 году в Кировской области, куда его семья была эвакуирована из Ленинграда, окончил Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература».

В советское время печатался только в самиздатовских журналах, таких как «Обводный канал», «Часы», «Третья модернизация», «Гастрономическая суббота». Работал кочегаром, сторожем.

В годы перестройки повесть Евгения Звягина «Корабль дураков» вошла в коллективный сборник «Круг», опубликованный издательством «Советский писатель» (1985). С 1987 года печатался в журналах «Континент», «Родник», «Звезда» и других изданиях.

Сотрудничал в газете «Смена», вел колонку искусств в газете «Петербургский литератор». В конце 1990-х годов опубликовал в журнале «Нева» повести «Задвижка» и «Татуированный граф». Также автор книг «Кладоискатель» (1991) и «Письмо лучшему другу» (1995).











