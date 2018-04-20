Объявлен шорт-лист литературной премии Пушкинского дома

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Сегодня 20 апреля, в НИУ ВШЭ в Москве объявлен шорт-лист Pushkin House Russian Book Prize 2018 – премии, которую независимый центр русской культуры в Лондоне Пушкинский дом ежегодно присуждает за лучшую книгу о России на английском языке в жанре нон-фикшн.

Директор Пушкинского дома Клементина Сесил объявила шорт-лист из шести книг:

«The War Within» — Алексис Пери

Автор воссоздает картину блокады Ленинграда по более чем 125 личным дневникам переживших ее людей. После войны дневники блокадников были «репрессированы» и лишь недавно обнаружены автором.

«Armageddon and Paranoia» — Родрик Брейтвейт

Бывший посол Великобритании в России пишет об истории гонки ядерных вооружений, о людях науки, которые создавали и развивали ядерные технологии, и о том, как народы привыкали к идее ядерной войны.

«Stalin's Meteorologist» — Оливье Ролен

(перевод с французского — Рос Щварц)

Книга о метеорологе Алексее Вангенгейме, первом руководителе Бюро погоды СССР. Автор случайно обнаружил альбом писем и рисунков, которые Вангенгейм посылал своей жене из ГУЛАГа, и решил исследовать его жизнь и трагическую судьбу.

«The House of Government» — Юрий Слёзкин

Эпос о Доме на набережной в Москве и о людях, которые в нем жили. Автор — профессор русской истории и директор Института славистики и изучения Восточной Эвропы и Евразии Университета Калифорнии в Беркли.

«Gorbachev» — Уильям Таубман

Первая масштабная научная биография Михаила Горбачева, написанная автором биографии Никиты Хрущева, профессором политических наук Амхерстского колледжа (США) Уильямом Таубманом.

«Other Russias» — Виктория Ломаско

В книге собраны графические репортажи российской художницы Виктории Ломаско из разных мест России за последние несколько лет.

Жюри премии:

Ник Клэгг (председатель жюри) — политик, лидер Либеральных демократов (2007–2015), заместитель премьер-министра Давида Кэмерона (2010–2015), автор нескольких книг, в том числе «How To Stop Brexit (And Make Britain Great Again)»;

(председатель жюри) — политик, лидер Либеральных демократов (2007–2015), заместитель премьер-министра Давида Кэмерона (2010–2015), автор нескольких книг, в том числе «How To Stop Brexit (And Make Britain Great Again)»; Олег Будницкий — доктор исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ;

— доктор исторических наук, профессор, директор Международного центра истории и социологии Второй мировой войны и ее последствий НИУ ВШЭ; Розалинд Блейксли — глава департамента Истории искусства Кембрдиджского университета, автор многих работ об истории русского искусства, лауреат премии Пушкинского дома 2017 года (за книгу «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757–1881»);

— глава департамента Истории искусства Кембрдиджского университета, автор многих работ об истории русского искусства, лауреат премии Пушкинского дома 2017 года (за книгу «Русский холст: Живопись в императорской России, 1757–1881»); Дэрвла Мерфи — писатель, автор 26 книг в жанре путевых очерков, в том числе двух книг о России, лауреат многих литературных премий;

— писатель, автор 26 книг в жанре путевых очерков, в том числе двух книг о России, лауреат многих литературных премий; Джон Торнхилл — редактор газеты The Financial Times, основатель форума FT125, бывший московский корреспондент The Financial Times.

Премия Pushkin House Russian Book Prize в размере 5 тысяч фунтов вручается с 2013 года с целью содействовать пониманию России и русскоговорящего мира и поддержать интеллектуальные дебаты в этой области. Премия присуждается авторам книг, написанных по-английски, но также рассматриваются и переводы с других языков, включая русский.

В 2018 году премия Пушкинского дома присуждается при поддержке историка и литератора Дугласа Смита (лауреата первой премии Пушкинского дома), а также Стефани Эллис-Смит и The Polonsky Foundation.

Обладатель Pushkin House Russian Book Prize 2018 будет объявлен 7 июня в Чартерхаусе в Лондоне.



