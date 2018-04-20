Фестиваль «Форма» объявил хедлайнеров© «Форма»
21 июля состоится седьмой фестиваль современного искусства «Форма». Его хедлайнерами станут Acid Mothers Temple, Донни Бенет, «Вежливый отказ», трио «Алаш», Сэмюэл Керридж и Eindkrak.
Как сообщают организаторы, фестиваль «Форма» в этом году пройдет на новой площадке — заброшенной военной базе. В программе опен-эйр на несколько сцен, театр, перформансы и уличное искусство
В музыкальной части запланированы выступления психоделических рокеров Acid Mothers Temple (Япония), которые впервые приедут в Москву, пост-диско исполнителя Донни Бенета (Австралия), певицы и электронного музыканта Лорел Хейло (США), а также Сюмюэла Керриджа (Великобритания), Eindkrak (Нидерланды), Tolouse Low Trax (Германия) и группы «Вежливый отказ».
Кроме того, впервые на «Форме» можно будет услышать тувинское горловое пение в исполнении трио «Алаш» в сопровождении Fifth-House Ensemble (США).
Также в фестивале примут участие художники Олег Кулик, Сергей Пахомов, Константин Звездочетов и Миша Most, на «Форме» пройдут премьеры петербургских театральных группировок AXE и «Театр Организмы» и состоятся выступления компаний «Онэ Цукер», «Театр Тру» и Kompanii Nii (Эстония).
За изменениями программы и состава участников фестиваля «Форма» можно следить на его странице в фесйбуке.
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