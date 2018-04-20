Urban Culture Festival переезжает в «Порт Севкабель»

© Urban Culture Festival

7 и 8 июля на новой петербургской площадке «Порт Севкабель» пройдет фестиваль уличной культуры Urban Culture Festival.

На фестивале будут работать тематические зоны, посвященные уличной моде, спорту, музыке, рэпу, граффити, тату, танцу, медиа и лайфстайлу.

Среди участников программы «Urban Музыка» электронный хип-хоп дуэт «АИГЕЛ», витч-хаус дуэт IC3PEAK, инди-поп группа RSAC, поп-рейвер GSPD, электро-диско фанкеры Cream Soda, и белорусский хип-хоп исполнитель Бакей.

Концертная программа первого дня перерастет в open-air вечеринку на набережной, а в программе «Urban Battle» пройдут состязания рэперов и бит-боксеров.

В зоне «Urban Art Spray» художнки создадут большую граффити-композицию и сразятся в граффити-баттлах. Также в программе фестиваля разные конкурсы, в том числе конкурс «Urban Dance», воркшопы, мастер-классы и многое другое.

Urban Culture Festivalпроводится с 2016 года, первые два сезона — в петербургском Музее уличного искусства, прошлый сезон — в московском клубе Stadium Live.

«Со времени старта Urban Culture Festival уличная культура серьезно поменяла курс, — говорит новый продюсер проекта Валерий Шафиров: — Она вырвалась из бетонных коробок и движух "на районе" на центральные улицы и официальные каналы. Она с бешеной скоростью меняет тренды, мемы, героев и звезд. Она стремительно молодеет, и бесконечно расширяет степень свободы».











