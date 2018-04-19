Некрасовка выложила в сеть 12 000 изданий

© ЦУН Библиотека им. Н.А. Некрасова / Facebook

Библиотека имени Н.А. Некрасова запустила проект «Электронекрасовка» – новый сайт своих оцифрованных фондов. На нем доступно более 12 000 оцифрованных книг, газет и журналов 1564-1991 годов.

Адрес «Электронекрасовки» — electro.nekrasovka.ru. Более ста размещенных на сайте изданий являются особо редкими и ценными, в том числе «Слово о полку Игореве» 1800 года, «Псалтирь с комментариями Мартина Лютера» 1610 года, «Деяния Петра Великого» 1790 года, «Правило пяти ордеров архитектуры» 1564 года.

Cейчас на сайте около 3500 периодических изданий — это самая большая оцифрованная коллекция периодики в русском интернете. Среди них журналы «Мир искусства» и «Новый Леф», архитектурные журналы «Зодчий» и «Строительство Москвы», фотожурналы «СССР на стройке», «Пролетарское фото», «Фотограф-любитель» Сергея Прокудина-Горского, а также иностранные, сатирические и театральные журналы разных лет и многое другое. В ближайшее время будет опубликован архив газеты «Вечерняя Москва» с 1934 по 1961 год.

На сайте будут регулярно появляться материалы, подготовленные на базе архива Библиотеки имени Н.А. Некрасова — хроники, статьи, игры, тесты. Например, здесь можно прочитать о строительстве Шуховской башни, ознакомиться с путеводителем по революционной Москве 1917 года и манифестом агиттеатра «Синяя блуза».

Найти нужное издание можно по автору, рубрике, дате, а также через полнотекстовый поиск по распознанным изданиям. Сайт адаптирован для отображения на мобильных устройствах.

Редактор «Электронекрасовки» — дизайнер Библиотеки имени Н.А. Некрасова, автор культурологического проекта о 1920-х — 1950-х годах Togdazine Илья Старков.

Библиотека имени Н.А. Некрасова — самая большая городская публичная библиотека Москвы. Сегодня ее фонды — это около 1,5 млн изданий, включающих художественную, научную и научно-популярную литературу, книги на иностранных языках, газеты и журналы, редкие книги и коллекции графики, аудиокниги и спектакли, электронные базы данных и многое другое.



