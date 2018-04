«Станция "Россия"» откроется на Венецианской архитектурной биеннале

© Даниил Зинченко / Павильон России

23 мая в Павильоне России на 16-й Международной архитектурной выставке в Венеции откроется выставка «Станция "Россия"».

Куратор выставки — комиссар Павильона России Семен Михайловский. Проект связан с заявленной кураторами биеннале темой «Свободное пространство» (Freespace), имеющей для России особое значение.

«Вопросы пространства, его постижения и освоения являются коренными вопросами русского бытия. Россия обитаема там, где проходит железная дорога. Железная дорога служила и еще долго будет служить инструментом покорения бескрайнего русского пространства, — сообщает пресс-служба проекта. — Проект "Станция "Россия" посвящен прошлому, настоящему и будущему российских железнодорожных вокзалов, которые обладают гигантским потенциалом, а территории вокруг них являются сегодня и будут завтра единственным свободным пространством мегаполисов».

Выставка состоит из пяти частей, каждой из которых отведен отдельный зал павильона: «The Geography of Free Space / Введение в географию», «Architectural Depot / Проектное депо», «Waiting Hall of the Future / Зал ожидания будущего», «Crypt of Memories / Камера хранения» и «Aboard the Free Space».

Особое внимание при формировании экспозиции уделено звуковым инсталляциям и мультимедиа. Среди участников выставки в Павильоне России Рафаэль Даянов («Литейная часть-91»), В. Крылов, А. Чурзин и И. Ассоров (Studio 911), Михаил Бейлин и Даниил Никишин («Горожане / Citizenstudio»), Никита Явейн («Студия-44»), Николай Шумаков (Метрогипротранс), группа НЭР, Arden Vald, Анатолий Акуе и Даниил Зинченко.