Юбилейный фестиваль Башмета в Ярославле объявил программу

Ярославская государственная филармония © Официальный портал города Ярославля

С 1 по 9 мая в Ярославле пройдет X Международный музыкальный фестиваль в Ярославле под руководством Юрия Башмета. Центральной темой фестиваля в этом году станет музыкальное путешествие по странам Европы.

В Ярославль приедут барочный ансамбль Soqquadro Italiano (Италия), Камерный оркестр Антонина Дворжака (Чехия), духовой ансамбль Quintessenza Brass (Италия), Жан-Люк Фафшан (фортепиано, Бельгия), Массимо Мерчелли (флейта, Италия), Харри Маки (кларнет, Финляндия), Карло Коломбо (фагот, Италия-Швейцария), Нино Катамадзе и группа Insight (Грузия) и другие известные музыканты.

Юрий Башмет примет участие в фестивале как в качестве солиста, так и в качестве дирижера своих коллективов — Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». По традиции, на фестивале выступит Филармоническая хоровая капелла «Ярославия».

В программе фестиваля концерты «К юбилею Юрия Башмета», «Музыкальное путешествие в Бельгию: от Жака Де Пре до Жан-Люка Фафшана», «Классика встречает джаз». На фестивале состоятся мировые премьеры пьесы для альта и струнных Сергея Невского и симфонии «Письмо Софии» Жан-Люка Фафшана. Помимо Ярославля концерты с участием Юрия Башмета и других музыкантов пройдут в Угличе, Ростове, селе Великом, Рыбинске и Переславле-Залесском.

На закрытии фестиваля 9 мая на сцене Волковского театра будет представлен музыкально-драматический спектакль «Страсти по Пиковой Даме» в авторской версии Юрия Башмета. Режиссер — Павел Сафонов, главные роли исполнят Надежда Михалкова и Сергей Епишев.

Программу дополнят мастер-классы и творческие встречи, этап отбора во Всероссийский юношеский симфонический оркестр. В рамках общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» продолжит свою работу Духовая академия фестиваля.

В научной программе две конференции: «Роль и история музыки Бельгии в музыкальной жизни Европы» и «Музыка и наше время» – «В поисках новых горизонтов» (на основе творчества Соквадро Итальяно и новых подходах к исполнению и представлению музыки).

Организаторы фестиваля — Ярославская государственная филармония и Русское концертное агентство



