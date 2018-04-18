Петербург станет столицей Международного дня джаза

С 28 по 30 апреля на разных площадках Петербурга пройдут концерты, кинопоказы, выставки, лекции и мастер-классы VII Международного дня джаза.

Международный день джаза был учрежден ЮНЕСКО в 2011 году, его столицами были Вашингтон, Стамбул, Париж, Осака и Гавана.

В Петербурге празднование Международного дня джаза начнется в Главном штабе Эрмитажа, образовательная и дискуссионная программы пройдут в Филармонии джазовой музыки и в малых залах Мариинского-2. Также в программе тематические киносеансы в городских кинотеатрах, ретроспектива фильмов о музыкальной культуре, выставки картин и фотографий, иллюстрирующих историю отечественного джаза.

Главным событием VII Международного дня джаза станет 30 апреля большой гала-концерт «All-Star Global Concert» на сцене Мариинского-2.

Художественные руководители концерта — Херби Хэнкок (США) и Игорь Бутман (Россия), музыкальный руководитель — Джон Бисли (США).

Среди участников концерта Сирил Эйми (Франция), Олег Аккуратов (Россия), Тилл Брённер (Германия), Игорь Бутман (Россия), Олег Бутман (Россия), Фатумата Диавара (Кот-д'Ивуар), Джои ДеФранческо (США), Вадим Эйленкриг (Россия), Курт Эллинг (США), Антонио Фарао (Италия), Джеймс Роуз (США), Роберт Гласпер (США), Давид Голощекин (Россия), Хасан Хакмун (Марокко), Гилад Хексельман(США), Орасио Эрнандес (Куба), Таку Хирано (Япония), Анатолий Кролл (Россия), Гаоян Ли (Китай), Рудреш Махантхаппа (США), The Manhattan Transfer (США), Брэнфорд Марсалис (США), Маркус Миллер (США), Джеймс Моррисон (Австралия), Московский джазовый оркестр (Россия), Макото Одзонэ (Япония), Данило Перес (Панама), Дайана Ривз (США), Ли Ритенаур (США), Лусиана Соуза (Бразилия), Бен Уильямс (США).

Вход на все мероприятия Международного дня джаза бесплатный по предварительной регистрации на сайте jazzdayrussia.com (до 25 апреля).



