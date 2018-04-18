 
11:55 18 апреля 2018Новости
6230
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

На «Библионочи» в Некрасовке обсудят преемственность и конфликты поколений

News_detailed_picture© Библиотека им. Н.А. Некрасова

21 апреля в 17:30 в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве начнется акция «Библионочь». Ее центральная тема – преемственность и конфликты поколений.

«Мы обсудим проблемы диалога поколений и постараемся найти неожиданные точки соприкосновения, — сообщают органиазтоы акции. — Мы поговорим о поколениях, не пытаясь сгладить углы, а скорее нащупать различия: в отношении к жизни, искусству, нормам поведения и технологиям».

В вечерней программе выступления Юрия Сапрыкина, Гузель Яхиной, Алексея Сальникова, Анны Наринской, Петра Термена и многих других.

«Библионочь» в Некрасовке продлится до 6 утра 22 апреля. В ночной программе спектакль Мастерской Дмитрия Брусникина, музыкальная археология, а также ночные разговоры о патриотизме, эзотеризме и акционизме:

«-измы». Блок ночных разговоров

  • 22:30–00:00 — Акционизм
    Темой первой дискуссии блока «-измы» станет акционизм как форма, в настоящее время все еще способная поднять вопрос: искусство это или нет? Художники Анатолий Осмоловский, Катрин Ненашева и куратор Татьяна Волкова, в разное время работавшие с этой формой, поговорят о политической составляющей акционизма, об адресатах акций и изменении общественной реакции.

  • 00:00–01:30 — Патриотизм
    Историк и публицист Илья Будрайтскис и исследователи хип-хоп-культуры и ее нарративов музыканты Сергей Иванов и Мэдд Чиф обсудят, как на официальном уровне конструируется понятие патриотизм, что происходит в процессе придания этому явлению качества естественности и чем оно может быть еще. Модератор дискуссии — журналист, культуролог Даниил Бурыгин.

  • 01:30–03:00 — Эзотеризм
    Завершит блок «-измы» разговор об эзотеризме в советском и постсоветском пространстве, о том, в чем логика интереса к этому вопросу в сменяющихся контекстах и поддержания этого интереса на уровне телевидения. Участники дискуссии: философ, культуролог, специалист в области изучения современной культуры Виталий Куренной, фольклорист и антрополог Ольга Христофорова.

Комментарии


Сегодня на сайте

Голоса в комнатахОбщество
Голоса в комнатах 

Как русское общество однажды выучилось говорить. Впервые на Кольте — отрывок из новой книги Кирилла Кобрина

17 апреля 201822970
О принуждении к единодушиюОбщество
О принуждении к единодушию 

Почему мы готовы слушать только тех, с кем согласны? Есть ли о чем спорить со Стрелковым? Что такое гиперморализация? Состояние публичной сферы обсуждают эксперты по Ханне Арендт

16 апреля 201872500