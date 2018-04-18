На «Библионочи» в Некрасовке обсудят преемственность и конфликты поколений

21 апреля в 17:30 в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве начнется акция «Библионочь». Ее центральная тема – преемственность и конфликты поколений.

«Мы обсудим проблемы диалога поколений и постараемся найти неожиданные точки соприкосновения, — сообщают органиазтоы акции. — Мы поговорим о поколениях, не пытаясь сгладить углы, а скорее нащупать различия: в отношении к жизни, искусству, нормам поведения и технологиям».

В вечерней программе выступления Юрия Сапрыкина, Гузель Яхиной, Алексея Сальникова, Анны Наринской, Петра Термена и многих других.

«Библионочь» в Некрасовке продлится до 6 утра 22 апреля. В ночной программе спектакль Мастерской Дмитрия Брусникина, музыкальная археология, а также ночные разговоры о патриотизме, эзотеризме и акционизме:

«-измы». Блок ночных разговоров