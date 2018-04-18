На «Библионочи» в Некрасовке обсудят преемственность и конфликты поколений© Библиотека им. Н.А. Некрасова
21 апреля в 17:30 в Библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве начнется акция «Библионочь». Ее центральная тема – преемственность и конфликты поколений.
«Мы обсудим проблемы диалога поколений и постараемся найти неожиданные точки соприкосновения, — сообщают органиазтоы акции. — Мы поговорим о поколениях, не пытаясь сгладить углы, а скорее нащупать различия: в отношении к жизни, искусству, нормам поведения и технологиям».
В вечерней программе выступления Юрия Сапрыкина, Гузель Яхиной, Алексея Сальникова, Анны Наринской, Петра Термена и многих других.
«Библионочь» в Некрасовке продлится до 6 утра 22 апреля. В ночной программе спектакль Мастерской Дмитрия Брусникина, музыкальная археология, а также ночные разговоры о патриотизме, эзотеризме и акционизме:
«-измы». Блок ночных разговоров
22:30–00:00 — Акционизм
Темой первой дискуссии блока «-измы» станет акционизм как форма, в настоящее время все еще способная поднять вопрос: искусство это или нет? Художники Анатолий Осмоловский, Катрин Ненашева и куратор Татьяна Волкова, в разное время работавшие с этой формой, поговорят о политической составляющей акционизма, об адресатах акций и изменении общественной реакции.
00:00–01:30 — Патриотизм
Историк и публицист Илья Будрайтскис и исследователи хип-хоп-культуры и ее нарративов музыканты Сергей Иванов и Мэдд Чиф обсудят, как на официальном уровне конструируется понятие патриотизм, что происходит в процессе придания этому явлению качества естественности и чем оно может быть еще. Модератор дискуссии — журналист, культуролог Даниил Бурыгин.
01:30–03:00 — Эзотеризм
Завершит блок «-измы» разговор об эзотеризме в советском и постсоветском пространстве, о том, в чем логика интереса к этому вопросу в сменяющихся контекстах и поддержания этого интереса на уровне телевидения. Участники дискуссии: философ, культуролог, специалист в области изучения современной культуры Виталий Куренной, фольклорист и антрополог Ольга Христофорова.
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