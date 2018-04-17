«Мемориал» собирает средства на издание настольной игры по советской истории

Международный Мемориал проводит краудфандинговую кампанию в поддержку выпуска первого большого тиража настольной игры по советской истории «74», созданной на основе прототипа, появившегося в диссидентской среде в 1980-х годах.

«От тех времен осталось игровое поле, которое в начале 2000-х попало в музей Международного Мемориала. На поле блистательно и не без черного юмора представлена история ХХ века. Участникам игры предлагалось отправиться в эмиграцию, отсидеть в ГУЛАГе, похоронить четырех вождей (с обязательным трауром), попасть под дурное влияние или уйти в запой. Однако правила игры были утеряны — нам так и не удалось найти ни авторов, ни тех, кто когда-то в нее играл», — сообщают инициаторы кампании на ее странице на Planeta.ru.

«Возникла идея создать современную игру, которая стала бы не только развлечением, но и поводом для разговора об истории нашей страны, — пишут они. — Итогом стала настольная игра "74". Играть в нее можно в школе, в компании друзей или в семье. Мы считаем, что самым младшим игрокам должно быть не меньше 8 лет».

Сюжет игры — судьба семьи в XX веке. Игроки начинают свой путь в 1917 году и завершают в 1991-м (отсюда и происходит название игры), попутно собирая карточки исторических событий, формирующих биографию персонажа. Всего в игре 148 карточек, каждая из которых рассказывает об одном явлении, произошедшем в определенный год. В конце игры (когда один из игроков достигает 1991 года) все участники рассказывают историю жизни своих персонажей.

При подготовке игры «74» были использованы электронный корпус личных дневников «Прожито», архив Международного Мемориала, работы школьного конкурса «Человек в истории. Россия — XX век» и фотоархив «История России в фотографиях» (Мультимедиа Арт Музей, Москва).

Цель краудфандинговой кампании на «Планете» — 74 тысячи рублей, до конца кампании осталось 44 дня. Собранные средства покроют лишь часть затрат на производство: планируемый тираж стоит около 1,5 млн рублей.



