В «Библионочи» примут участие все регионы РФ

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Ежегодная всероссийская акция «Библионочь» в этом году пройдет 21 апреля и охватит более 1,5 тысяч площадок во всех регионах России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра культуры РФ Владимир Аристархов.

Участвующие в проекте книжные магазины, библиотеки и литературные музеи, культурные центры продлят часы работы и проведут специальные акции.

Темами «Библионочи» в этом году станут «Магия книги» и 200-летие со дня рождения Ивана Тургенева, торжественное открытие акции состоится в библиотеке-читальне, которая носит имя писателя. Орловская областная детская библиотека имени Пришвина научит своих гостей писать тургеневским пером, а в Омске пройдет автомобильный квест по городским библиотекам. Для самых маленьких читателей ранним вечером по всей стране будут организованы более 700 мероприятий в формате «Библиосумерки».

«Центральной информационной площадкой стал портал "Культура.рф". Здесь вы можете узнать время и место мероприятий, познакомиться с программой, а также прочитать такие статьи, как "Кто научил говорить по-русски Карлсона и Винни-Пуха". Сам не знаю, обязательно почту», — сказал Аристархов.

Организаторы акции — Министерство культуры РФ и портал культурного наследия и традиций России «Культура.рф», куратор акции — Российская государственная библиотека







