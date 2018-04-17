В России учреждена премия для начинающих писателей© Bookscriptor
Открыт прием заявок на литературную премию, организованную digital-издательством Bookscriptor в помощь начинающим авторам.
Цель премии — поиск, продвижение и поддержка начинающих писателей, работающих по трем перспективным направлениям: young adult, фантастика/фэнтези и интеллектуальная проза.
К рассмотрению принимаются прозаические произведения объемом от 100 до 480 тысяч печатных знаков. Номинировать и выдвигать книги на премию могут как авторы, так и издатели, издательства, редакторы журналов и литературные агенты. Количество рукописей от одного автора неограниченно.
Рукописи до 1 июня принимаются по адресу award@bookscriptor.ru и на странице премии на сайте Bookscriptor.
1 июля будет объявлен лонг-лист, 15 августа — шорт-лист, затем состоятся публичные дебаты членов жюри и приглашенных экспертов в Библиотеке имени Достоевского.
В жюри премии вошли куратор отдела литературы проекта «Сноб.ру», руководитель проекта «Ангедония» в издательстве АСТ Илья Данишевский, литературный критик и литературовед Михаил Эдельштейн, писатель, публицист и литературный критик Алиса Ганиева, писатель, главный редактор «Глаголев.ФМ» Евгений Бабушкин, прозаик и музыкальный критик Татьяна Замировская, главный редактор издательства «Фантом-Пресс», переводчик, обозреватель современной европейской литературы Игорь Алюков и издатель, руководитель международного департамента издательства АСТ-Эксмо Екатерина Панченко.
Награждение лауреатов состоится в сентябре на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ. Победитель получит издание книги (печатный тираж и электронную версию), распространение по книжным магазинам, а также информационную поддержку и памятные призы от партнеров премии.
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