Объявлен конкурс для молодых музыковедов к 85-летию журнала «Музыкальная академия»

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Союз композиторов России, издательство «Композитор» и журнал «Музыкальная академия» объявляют Открытый конкурс музыковедческих работ молодых авторов о творчестве современных российских композиторов. Конкурс посвящен 85-летию журнала «Музыкальная академия» («Советская музыка»).

Как сообщила генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, оценивать работы молодых исследователей будет международное жюри под председательством ректора Московской консерватории Александра Соколова. В состав жюри войдут музыковеды Всеволод Задерацкий (Москва), Александр Маклыгин (Казань), Ирина Яськевич (Новосибирск), Анатолий Цукер (Ростов-на-Дону), Ильдар Ханнанов (консерватория Пибоди, Балтимор, США) и Марина Фролова-Уокер (Кембриджский университет, Великобритания).

На конкурс принимаются работы авторов не старше 35 лет, не опубликованные ранее (в том числе в интернете) и не представленные на рассмотрение в российские и зарубежные журналы.

Тематика конкурсных работ — творчество отечественных композиторов последнего десятилетия XX века и настоящего времени. Темой работы может стать творчество современного композитора в целом или его отдельные произведения, стилевые направления современной академической музыки, актуальные или малоисследованные феномены современной музыкальной культуры.

Конкурс проходит в два тура. Все участники, прошедшие во второй тур, будут награждены дипломами, а их работы изданы в специальном выпуске журнала «Музыкальная академия» в 2018 году.

Присуждаются следующие призы: гран-при, лауреат I, II, III премий, дипломы (IV и V премии). Жюри вправе не присуждать гран-при и первую премию, для победителей конкурса также предусмотрены специальные призы. Помимо премий призерам будет оформлена бесплатная подписка на журнал «Музыкальная академия».

Награды будут вручены в ноябре на концерте, посвященном 85-летию журнала «Музыкальная академия».

Прием заявок будет проходить с 1 июня по 31 июля, результаты будут объявлены на сайте конкурса macompetition.ru не позднее 15 октября.

Работы будут приниматься в электронном виде по адресу info@macompetition.ru, в теме письма необходимо указать: «Музыковедческий конкурс 2018».



