Фестиваль «Политех» будет посвящен энергии

Участники перформанса «VR_I» © «Политех»

19 и 20 мая в Парке Горького в Москве пройдет пятый уличный фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». Тема фестиваля – «Энергия».

Главным событием «Политеха» станет танцевальный перформанс «VR_I» команды швейцарского хореографа Жиля Жобена. Вооружившись очками виртуальной реальности, участники перформанса исследуют вымышленные художником миры — бесконечную пустыню, несуществующий город или лофт на вершине горы. Зрители перформанса могут взаимодействовать с друг другом и свободно перемещаться по локациям, наблюдая за движениями виртуальных танцоров.

Над Пионерским прудом разместится модель Луны диаметром 7 м — лунный глобус в масштабе 1:500 000, также в Парке Горького появится «Лаборатория шторма» — инсталляция в виде прозрачной мембраны, внутри которой потоки ветра будут перемещать тысячи заряженных карбоновых частиц, и пройдет спортивно-интеллектуальный квест по фестивалю «Free the energy» («Освободи энергию»), подготовленный совместно с компанией Nike.

По всей площадке фестиваля будет курсировать проект гамбургской студии Ronnenberg Creative Technology «Водяной робот», который будет предлагать посетителям свежую питьевую воду, добытую с помощью конденсации прямо из воздуха.

Особое место в Парке Горького займет победитель опен-колла 2018 года — проект «Зеленая искра». Елена и Иван Митрофановы, авторы проекта в Shukhov Lab (Лаборатория прототипирования городов будущего), совместно с Паоло Бомбелли из Кембриджского университета привезут на фестиваль инсталляцию, демонстрирующую технологию биологической фотогальваники.

Кроме того, фестиваль «Политех» объявил хедлайнеров лекционной программы 2018 года:

19 мая с лекцией «Как страсть делает нас глупее» выступит профессор Университета Отаго (Новая Зеландия), американский психолог Джесси Беринг.

20 мая профессор Ливерпульского университета (Великобритания) Бен Амбридж представит свою новую книгу «От попугая до дельфина: чем мы отличаемся от животных?», развеет мифы о жизни животных и расскажет о последних открытиях зоологов и зоопсихологов.



