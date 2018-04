Умер Милош Форман

13 апреля в США в возрасте 86 лет умер кинорежиссер Милош Форман.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чешское информационное агентство ČTK.

Милош Форман родился в 1932 в Чаславе, во время Второй мировой войны его отец был убит нацистами в Бухенвальде, мать погибла в Освенциме. Учился в интернате в Подебрадском замке вместе с Вацлавом Гавелом, Ежи Сколимовским и Иваном Пассером, продолжил образование в Школе кино и телевидения Пражской академии искусств, где изучал сценарное мастерство.

С середины 1950-х годов работал сценаристом, участвовал в создании программ театра «Латерна Магика», режиссерским дебютом Формана стал документальный фильм «Конкурс» (1960). Его первый полнометражный фильм «Черный Петр» (Černý Petr, 1964) получил главный приз на фестивале в Локарно, за ним последовали «Любовь блондинки» (Lásky jedné plavovlásky, 1964) и «Бал пожарных» (Hoří, má panenko, 1967), сделавшие режиссера одним из лидеров чехословацкой новой волны.

В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, Форман эмигрировал в США. В 1971 году его картины «Отрыв» (Taking Off) выиграла Гран-при Каннского кинофестиваля. Следующий фильм Формана, «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) по роману Кена Кизи, получил пять «Оскаров» в самых престижных номинациях, включая премию за лучшую режиссуру, шесть «Золотых глобусов» и шесть призов BAFTA.

Также в фильмографии режиссера картины «Волосы» (Hair, 1979), «Рэгтайм» (Ragtime, 1981) по роману Эдгара Лоренса Доктороу, «Амадей» (Amadeus, 1984, восемь «Оскаров», в том числе за лучшую режиссуру, и еще 32 награды и 13 номинаций), «Вальмон» (Valmont, 1989) по роману Шодерло де Лакло «Опасные связи», «Народ против Ларри Флинта» (The People vs. Larry Flynt, 1996, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля и два «Золотых глобуса»), «Человек на Луне» (Man on the Moon, 1999) и «Призраки Гойи» (Goya's Ghosts, 2006).

Кроме того, Милош Форман сыграл несколько ролей в фильмах других режиссеров, с 1975 года преподавал на факультете искусств Колумбийского университета.