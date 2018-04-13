В Москве собираются установить памятник Тургеневу

12 апреля комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме поддержала предложение установить памятник Ивану Тургеневу в сквере его имени на Остоженке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Игоря Воскресенского.

Он отметил, что решение комиссии носит рекомендательный характер, для установки памятника необходимо одобрение Мосгордумы.

Решением комиссии определено место установки памятника: сквер Тургенева по адресу ул. Остоженка, д. 37/7.

Монумент стоимостью 10 млн рублей будет передан в дар городу по инициативе президента ГК «Сапсан» Сергея Шмакова, автор проекта памятника — подмосковный скульптор Сергей Казанцев, обладатель Серебряной медали Академии художеств СССР (1989), народный художник России (2007).

В экспертном заключении по рабочей модели памятника говорится, что Тургенев будет изображен в 30-летнем возрасте, в тот период, когда он посещал Москву и останавливался в доме своей матери на Остоженке, пишут «Известия». Писатель жил в этом доме в 1850 году, в нем разворачивается действие его рассказа «Муму». С осени 2009 года в здании работает музей Тургенева.







