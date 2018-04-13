Начинается фестиваль «ДОКер»Кадр из фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни»© КАРО
Сегодня, 13 апреля, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится церемония открытия Международного фестиваля документального кино «ДОКер».
На открытии будет показан фильм «За пределом» режиссера Марты Прус (Польша) об олимпийской чемпионке, многократной чемпионке мира и Европы, российской гимнастке Маргарите Мамун.
Фильм «За пределом» и еще 13 картин будут соревноваться в основном конкурсе фестиваля, 16 фильмов примут участие в конкурсе короткометражного документального кино.
На фестивале проводится конкурс IT-фильмов «Let IT dok!», фильмы для детей будут показаны в секции «DOKer Kid’s».
Также в расписании фестиваля деловая программа и мастер-классы режиссеров Ули Гаульке и Бориса Митича.
По итогам фестиваля жюри, с состав которого вошли Ули Гаульке (Германия), оператор Владисла Опельянц (Россия), куратор документальных программ крупнейшего артхаусного кинотеатра Праги «Светозор» Диана Табаков (Чехия), Борис Митич (Сербия), кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» COLTA.RU Василий Корецкий (Россия) и киновед Агнешка Янковска (Польша), определит обладателей призов в номинациях «Лучший фильм»,«Лучшая режиссура», «Лучшая операторская работа», «Лучший монтаж», «Лучший звук», «Лучший короткометражный фильм». Кроме того, будет вручен «Приз зрителей».
«ДОКер-2018» продлится до 17 апреля. Закроет фестиваль фильм Владислава Гришина и Ирины Журавлевой «Медведи Камчатки. Начало жизни».
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