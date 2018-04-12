Объявлены победители World Press Photo 2018

© Ronaldo Schemidt / AFP / World Press Photo

12 апреля в Амстердаме состоялась церемония награждения лауреатов 61-го международного конкурса фотожурналистики World Press Photo. В главной номинации, «Фотография года», победила работа фотокорреспондента агентства AFP Роналдо Шемидта (Венесуэла).

Как сообщает сайт конкурса, на снимке, сделанном 3 мая 2017 года в столице Венесуэлы Каракасе во время уличных протестов против президента Николаса Мадуро, убегает от полиции охваченный огнем 28-летний демонстрант Хосе Виктор Саласар Бальса.

На звание «Фотографии года» помимо работы Роналдо Шемидта претендовали снимки Патрика Брауна (Австралия), Адама Фергюсона (США), Тоби Мелвилла (Великобритания) и Айвора Прикетта (Ирландия).

Также объявлены обладатели первых призов в восьми основных конкурсных номинациях World Press Photo 2018 (авторы одиночных снимков и серий снимков):

«Проблемы современности» — Йеско Денцель (Германия) и Хеба Хамис (Египет);

«Экология» — Нил Олдридж (ЮАР) и Кадир ван Лохейзен (Нидерланды);

«Общие новости» — Патрик Браун (Австралия) и Айвор Прикетт (Ирландия);

«Долгосрочные проекты» — Карла Когельман (Нидерланды);

«Природа» — Кори Арнолд (США) и Эми Витале (США);

«Люди» — Магнус Веннман (Швеция) и Адам Фергюсон (США);

«Спорт» — Оливер Скарфф (Великобритания) и Ален Шредер (Бельгия);

«Новости с места событий» — Роналдо Шемидт (Венесуэла) и Дэвид Беккер (США).

В нынешнем сезоне на World Press Photo поступило более 73 тысяч работ от 4,5 тысяч фотографов из 125 стран мира.

Среди призеров конкурса, объявленных ранее, есть представители России: проект «Под землей», созданный фотокорреспондентом МИА «Россия сегодня» Валерием Мельниковым в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом (второе место в категории «Digital Storytelling/Short Form»), документальный интерактивный анимационный веб-проект «жили|были» портала «Такие дела» и благотворительного фонда «Нужна помощь» (третье место в категории «Innovative Storytelling») и серия снимков Татьяны Виноградовой (третье место в категории «Люди»).



